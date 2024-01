Parabrezza, questo adesivo quasi invisibile potrebbe salvare la tua vita in caso di incidente | Non rimuoverlo mai

Lo sapevi che in caso di incidente stradale un semplice adesivo incollato al parabrezza dell’auto può fare la differenza e salvarti la vita? Ecco di cosa si tratta.

Guidare per molti è uno svago, per altri è rilassante, altri lo fanno solo per andare al lavoro e spostarsi più agilmente. Tuttavia, anche se non importa il motivo per cui prendiamo la macchina, è importante saperla usare bene e conoscere bene il codice della strada.

In realtà, non tutti conoscono alla perfezione la propria automobile, anche se magari la utilizzano tutti i giorni da molti anni. Con il tempo e con lo sviluppo della tecnologia, anche la auto sono cambiate e le più moderne sono dotate di alcuni accessori o funzionalità extra.

Per esempio, le auto più nuove hanno un adesivo con un QR attaccato in un angolo del parabrezza: lo sapevi che non va assolutamente staccato? E hai mai provato a inquadrare quel codice per capire che cosa rivela?

Parabrezza dell’auto, perché non staccare il QR

Ogni auto è diversa, ma per legge tutte le auto devono essere omologate e dotate di un codice e un numero di serie che le riconduca a un certo foglio progetto. Il foglio progetto descrive tutte le caratteristiche di quella determinata auto, caratteristiche che sono molto utili da conoscere se dobbiamo fare un particolare lavoro al mezzo o una modifica.

Un tempo, tutte queste informazioni venivano raccolte nel libretto, ma oggi con lo sviluppo della tecnologia e la diffusione degli smartphone, molti costruttori hanno pensato di racchiuderle anche in un semplice QR, che poi hanno incollato in un angolo del parabrezza, in modo che non intralci la visuale di chi guida.

Sembra una modifica piccola ed effettivamente semplice, ma in realtà è molto utile e intelligente e potrebbe aiutare a gestire meglio la situazione in caso di incidenti.

Parabrezza dell’auto, perché il QR adesivo potrebbe salvare delle vite

Il QR dà accesso al foglio progetto dell’auto e contiene tutte le informazioni sulla macchina, tra cui anche quelle relative a come gestire un eventuale salvataggio dei passeggeri in caso di incidente, che devono essere fatti uscire dall’abitacolo nel modo più veloce e sicuro possibile.

Secondo il sito carandmotor.it, la lettura di questo codice potrebbe diminuire i tempi di salvataggio nettamente e questo potrebbe portare a salvare le vite di circa 2.500 persone. Questa, infatti, è la cifra stimata di tutte le persone che ogni anno vengono coinvolte in un incidente stradale in Europa. E se il veicolo non ha il QR? Gli esperti suggeriscono di stampare la scheda di sicurezza e posizionarla su una delle alette parasole. Ovviamente il QR può anche essere installato dall’azienda, previo contatto: solitamente costa intorno ai 20 euro.