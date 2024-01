Gancio sportello, la funzione segreta di quell’anello si fatica a immaginare | Chi la conosce ha risolto un grave inghippo

Lo sapevi che lo sportello della tua auto nasconde una funzione segreta grazie al suo gancio? Ecco a che cosa serve: non solo a tenere chiusa la macchina.

Oggi esistono tantissime auto diverse in commercio, alcune più moderne di altre e che quindi presentano molte più funzionalità e optional, per rendere la guida non solo più sicura ma anche più facile. Con il tempo e lo sviluppo della tecnologia, per esempio, sono arrivati il cambio automatico, le telecamere posteriori per parcheggiare più agilmente e adesso si parla anche di specchietti laterali che possono essere regolati in base ai movimenti degli occhi.

Tuttavia, se torniamo indietro per un momento, ci accorgeremo che non conosciamo a fondo tutte le funzionalità della nostra auto probabilmente, anche se non è nuovissima.

In pochi, infatti, sanno che gli sportelli hanno una funzione segreta nell’anello, che non serve solo per aprire e chiudere la portiera, ma anche per una cosa molto più utile.

Sportello dell’auto: ecco cosa nasconde l’anello

Nelle portiere di qualsiasi automobile, sia anteriori sia posteriori, c’è un piccolo anello. Principalmente serve per collegarsi con la serratura della portiera e permettere i movimenti di apertura e chiusura. In questo modo, la ante restano chiuse e si aprono solo quando effettivamente si fa pressione in quel punto specifico.

Tuttavia, anche se suona assurdo, ma se a questo anello sullo sportello aggiungiamo un gancio si ottiene anche una funzione che fino a questo momento avevi completamente ignorato.

Sportello dell’auto: usare questo gancio per raggiungere il tettuccio

L’anello che si trova sulla portiera può essere ancorato direttamente al telaio ed essere usato come punto di ancoraggio, come se fosse di fatto un gradino, per raggiungere più facilmente il tettuccio dell’auto, per esempio se vogliamo fissarci qualcosa sopra, come un bagaglio o una bicicletta.

A volte, per raggiungere il tettuccio si tende a usare direttamente il gradino della portiera ma questa non è davvero una buona idea perché con il tempo potrebbe causare dei danni. Attaccando un gancio all’anello della portiera, invece, non ci saranno problemi per salire sul portapacchi più rapidamente: per esempio è molto utile quando abbiamo tante cose da trasportare e stiamo andando in vacanza.

Per fare ciò bisogna fissare un particolare gancio all’anello di chiusura della portiera: nella parte inferiore avremo un punto di appoggio con le estremità di gomma per non rischiare di lasciare graffi e in quella superiore un gradino per salire con entrambi i piedi. Si tratta di un accessorio particolare che può essere facilmente comprato online e il cui prezzo va dai 30 ai 50 euro: per montarlo, invece, si può fare direttamente da soli.