Lavastoviglie, il trucco del cestello posate ti fa risparmiare sui consumi | Mettilo sempre così

È corsa ai ripari per tutti i risparmiatori in vista delle bollette elettriche: conosci questo semplice trucco per la tua lavastoviglie?

Il 2024 sarà un anno di cambiamenti significativi per gli italiani, specialmente quando si tratta delle bollette di luce e gas.

Le ultime notizie relative alla fine del mercato tutelato che hanno sollevato molte preoccupazioni, portando numerose famiglie a domandarsi come risparmiare.

In un contesto in cui i prezzi dell’energia sembrano instabili e in salita, molti italiani si affidano a metodi casalinghi per ridurre le spese.

Guardarsi attorno e capire come smorzare le bollette non fa mai male; soprattutto quando si tratta di elettrodomestici come la lavastoviglie…

Con la lavastoviglie risparmi fino al 30%

Contrariamente alle credenze comuni la lavastoviglie, un tempo considerata un lusso, può essere un alleato nel risparmio di tempo, denaro e acqua per le famiglie italiane, in quanto la sua efficienza è supportata da una funzione segreta che non tutti conoscono. Il confronto tra il lavaggio a mano e quello con la lavastoviglie rivela una sorprendente differenza nei consumi d’acqua. Mentre il lavaggio a mano per una cena di 12 persone può richiedere circa 100 litri d’acqua, la lavastoviglie a pieno carico utilizza solo 10/15 litri, scendendo addirittura a 6 litri per i modelli di ultima generazione.

Le lavastoviglie di ultima generazione, con classifiche energetiche A+, A++ e A+++, offrono un risparmio energetico fino al 30% rispetto ai modelli di classe A. La differenza nel consumo elettrico è significativa, variando da 1850 a 2700 Watt per un ciclo di due ore, con una spesa media di 0,925 €. Ma la vera rivelazione riguarda una funzione segreta della lavastoviglie: il cestino delle posate.

Un metodo per risparmiare ulteriormente

Molti modelli dispongono di un terzo vassoio specificamente per le posate, ma anche nei modelli tradizionali è presente uno spazio adatto a posizionarle in orizzontale. Questa posizione ottimale non solo favorisce il risparmio di spazio, ma anche di denaro. Un dettaglio importante riguarda l’apertura laterale del cestello, che offre una maggiore sicurezza contro eventuali inconvenienti con le punte delle forchette o le lame dei coltelli.

Per massimizzare l’utilizzo della lavastoviglie riducendo i consumi di luce e acqua, è fondamentale seguire alcune raccomandazioni pratiche. L’apparecchio dovrebbe essere avviato solo a pieno carico e con una corretta disposizione delle stoviglie: bicchieri e tazze rivolti verso il basso, piatti e pentole inseriti nella parte bassa del cestello in posizione verticale, e contenitori di plastica nella parte superiore per evitarne la deformazione. In un periodo in cui ogni risparmio conta, scoprire i segreti nascosti della lavastoviglie può essere il passo giusto per affrontare le sfide economiche e energetiche divenute una realtà quotidiana per molti italiani.