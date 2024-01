Spugna nel microonde, lasciala dentro per non rimetterci la salute e salvare qualche quattrino

Lo sapevi che ci sono modi alternativi per pulire la classica spugnetta gialla e verde per i piatti? Prova a inserirla nel microonde e scopri cosa succede.

Quando si tratta di pulire la casa, ci sono tantissimi trucchetti che si possono utilizzare, ma che non tutti conoscono. Potrebbe sembrare assurdo quanti modi “alternativi” ci sono per usare determinati prodotti, ma ottenendo dei risultati davvero notevoli ed efficaci.

Parliamo, per esempio, della pulizia degli elettrodomestici. Tra i più popolari c’è sicuramente il microonde, che ormai tutti hanno in casa. Ne esistono ovviamente vari modelli, con più o meno funzionalità, ma di fatto la maggior parte delle persone lo utilizza per riscaldare il cibo oppure scongelarlo più velocemente.

Come tutti gli elettrodomestici, ovviamente va regolarmente pulito, per evitare brutte sorprese in futuro. Lo sapevi che, però, il forno a microonde può essere utilizzato a sua volta per pulire gli oggetti? In particolare, lo puoi usare per pulire le spugnette per i piatti.

Microonde, come usarlo per pulire le spugne

Lo sapevi che puoi utilizzare il microonde per pulire e igienizzare le classiche spugnette colorate che si usano per lavare i piatti? Le spugnette ovviamente vanno sostituire regolarmente (di solito quelle vegetali durano di più e poi si possono gettare nell’umido) ma possono essere lavate diverse volte prima di buttarle via.

Un modo veloce e profondo per pulirle è proprio attraverso il forno a microonde ed è non solo utile, ma anche semplicissimo. Basta infilare la spugnetta nel fornetto e azionarlo per due minuti a una temperatura non troppo alta.

Ovviamente, è molto importante controllare che la spugna non contenga alcun elemento in metallo al suo interno: il metallo (per esempio le posate o semplicemente la carta stagnola) non può assolutamente entrare nel microonde acceso o si rischia di causare un’esplosione.

Pulire la spugna nel microonde: i benefici

Ma perché utilizzare il microonde al posto di lavare la spugnetta normalmente con l’acqua? Innanzitutto l’alta potenza del microonde permette alcuni benefici che il semplice lavaggio in acqua non consente. In questo modo, le spugne vengono di fatto igienizzate e i batteri e i germi vengono quasi completamente eliminati.

In questo modo, si eliminano anche i cattivi odori e non solo: la spugna durerà più a lungo e questo vi permetterà di risparmiare qualche soldo e non comprarne altre in eccesso. Infine, è anche un toccasana per la salute perché in questo modo si eliminano più facilmente i batteri che potrebbero trasferirsi sui piatti che usiamo per mangiare e quindi nel cibo.