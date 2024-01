Patente, per il rinnovo devi passare dal simulatore di Stellantis | La Commissione medica richiede questo test

Conosci le modalità, le tempistiche e i costi per rinnovare la tua patente? Alcuni aspetti li ignorano anche i più esperti: ecco quali.

In Italia, la patente di guida è un documento cruciale che conferisce il diritto di guidare legalmente sulle strade del paese.

Normalmente, la patente ha una validità di 10 anni, ma il processo di rinnovo può variare a seconda di diversi fattori, come la salute del conducente o l’età anagrafica.

Per la maggior parte dei conducenti senza particolari problemi di salute, il rinnovo è un processo relativamente semplice.

Tuttavia, per coloro che soffrono di determinate malattie o superano una certa età, è necessario un controllo medico presso la commissione medica provinciale: ecco spiegate le varie modalità.

Passo dopo passo, come funziona il rinnovo della patente?

Ad essere responsabile di valutare la salute fisica e psicologica dei conducenti è la cosiddetta commissione medica provinciale. La prenotazione della visita deve essere effettuata almeno 6 mesi prima della scadenza della patente, per consentire alla commissione di organizzare le visite. Per prenotare, è possibile contattare direttamente l’ufficio competente, e le modalità possono variare, quindi è consigliabile cercare online le informazioni più aggiornate.

Se la visita viene fissata dopo la scadenza della patente, è possibile continuare a guidare richiedendo un permesso provvisorio di guida a proprie spese, presentando la prenotazione della visita in CML. Durante la visita medica, il medico valuterà lo stato di salute generale del conducente, effettuando esami clinici e richiedendo eventualmente esami specifici. Nei centri Stellantis, per esempio, vengono simulate azioni tipiche della guida, e il parere specialistico contribuisce al passaggio di idoneità. Una volta completata la visita medica, la commissione medica provinciale valuterà se il conducente è idoneo a guidare o se sono necessarie limitazioni o divieti. In caso di idoneità, verrà rilasciato un certificato medico e la pratica sarà inoltrata al Ministero dei Trasporti per l’emissione della nuova patente.

Rinnovo patente, costi e modalità

Il costo totale del rinnovo, esclusi eventuali accertamenti aggiuntivi, supera solitamente i 100€. Durante il processo, potrebbe essere richiesto il pagamento di tasse o bollettini, che può essere effettuato anche online attraverso il portale dell’automobilista e il sistema PagoPA. La validità della patente speciale, spesso emessa per conducenti con patologie progressive, è di solito di cinque anni, ma può variare a seconda della situazione. La commissione può prescrivere adattamenti al veicolo, come il cambio automatico o comandi al volante, che sono a carico del conducente, ma in alcuni casi detraibili.

In caso di disaccordo con il giudizio della commissione, il conducente ha la possibilità di presentare ricorso presso un’Unità Sanitaria Territoriale o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni. È un processo che richiede attenzione e tempestività, poiché la scadenza della patente potrebbe impedire al conducente di guidare durante il periodo di attesa del ricorso. In generale, per rinnovare la patente in Italia è importante essere consapevoli delle scadenze e seguire attentamente le procedure per garantire una guida sicura e conforme alle normative vigenti.