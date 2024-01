Auto a noleggio, non riconsegnarla mai un giorno prima | Pensi di fare un favore ma ti ringraziano con 500€ di addebito

Hai mai noleggiato un’auto, magari mentre eri in vacanza? Bisogna sempre fare attenzione a riconsegnarla puntualmente, né in ritardo ma neanche in anticipo. Ecco cos’è successo a un turista in Svizzera.

Quando ci troviamo in vacanza, può capitare di decidere di noleggiare un’auto, dal momento che magari alla partenza abbiamo deciso che non valeva la pena di portare la nostra macchina personale con noi. Non tutti lo fanno ben volentieri, perché le tariffe giornaliere sono spesso molto costose anche per modelli non esattamente lussuosi.

Quando si decide di prendere in affitto una macchina bisogna stare molto attenti a rispettare tutti i punti citati nel contratto, soprattutto quelli che parlando delle modalità di riconsegna una volta terminato il periodo di noleggio.

Alcune compagnie possono avere delle regole molto stringenti, alcune al limite dell’assurdo e quindi bisogna fare attenzione e non ridare la macchina in ritardo, ma neanche in anticipo, se non si vogliono avere brutte sorprese e dover pagare delle penali.

Auto a noleggio, attenzione a non “violare il contratto”

Come riportato dalla NBC, un turista americano di nome Marc Schiler si trovava in vacanza in Svizzera e lì aveva preso un auto a noleggio per due settimane presso una compagnia chiamata Avis. Il contratto prevedeva appunto il noleggio per due settimane, ma l’uomo ha dovuto cambiare i suoi piani a un certo punto e rientrare prima, quindi ha restituito l’auto con un giorno in anticipo.

Tuttavia, una volta tornato a casa ha trovato una brutta sorpresa nella sua casella email: gli era stata addebitata una penale di 500 dollari (circa 470 euro) per aver violato il contratto, che prevedeva un noleggio dell’auto bisettimanale.

Auto a noleggio, quasi 500 euro di penale

L’azienda sostiene che restituire un’auto noleggiata tramite noleggio “settimanale” (di due settimane in questo caso) un giorno prima del previsto vada a violare il contratto e quindi anche le condizioni cambiano. Di conseguenza, non viene più fatto pagare il noleggio settimanale, bensì quello giornaliero.

Secondo l’esperto Christopher Elliott, è un trucco che le compagnie di noleggio mettono in pratica da tanto tempo e si tratta del “diritto di ricalcolare la tariffa” nel caso in cui il veicolo, affittato tramite formula settimanale, venga restituito in anticipo. Questo perché i contratti settimanali solitamente hanno tariffe più basse rispetto a quelli giornalieri.

Si tratta per molti di una regola assurda e lo stesso Marc Schiler ha dichiarato di essere rimasto sconvolto e ha detto che certamente non si aspettava uno sconto per aver riportato l’auto prima del previsto, ma neanche una cosa del genere.