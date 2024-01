Specchietto retrovisore, ora li fanno con una luce blu | Compra un’auto che ne monta uno così, di questi tempi è utilissimo

Ti sei mai chiesto perché certe auto hanno lo specchietto retrovisore con una luce blu? Ecco spiegato il motivo: è molto utile.

Oggi le automobili sono sempre più accessoriate grazie allo sviluppo della tecnologia e guidare sta diventando sempre più facile e sicuro, anche se bisogna ammettere che il numero di macchine in strada non fa altro che aumentare. Per questo, quando ci mettiamo al volante dobbiamo sempre stare molto attenti.

Prima di iniziare a guidare, è fondamentale che l’auto sia stata “adattata” a noi e quindi regolare tutto, dal sedile agli specchietti. In particolare, le aziende stanno lavorando molto su questi ultimi, cercando di renderli sempre migliori.

Si stima, infatti, che tra poco tempo gli specchietti laterali esterni potranno essere regolati non solo con un tasto dall’interno dell’auto, ma anche direttamente muovendo gli occhi. Ma non finisce qua: anche lo specchietto retrovisore avrà delle importanti caratteristiche e, a dire la verità, alcune le ha già. Alcune hanno anche a che fare con l’ambiente.

Auto elettriche: la spia blu per non inquinare

Nelle auto più moderne si potrà notare che lo specchietto retrovisore è stato accessoriato con una luce blu. Non stiamo parlando semplicemente di auto “moderne”, ma anche di auto ecologiche. Quando ci riferiamo alle auto ecologiche, però, dobbiamo ricordarci che l’unica alternativa non è rappresentata dalle auto elettriche.

Ci sono, infatti, i sistemi ibridi e i sistemi ibridi plug-in (PHEV), che oltre al motore termico aggiungono anche un motore elettrico e una batteria (più grande e che viene alimentata a parte). In questi ultimi, a quelli che appartengono alla casa di produzione Stellantis, è stata aggiunta una luce blu nello specchietto retrovisore.

Auto elettriche: la luce blu nello specchietto retrovisore

Il gruppo Stellantis ha deciso di aggiungere nelle proprio auto a sistema plug-in (PHEV) una nuova tipologia di specchietto retrovisore elettrocromatico. La luce dello specchietto cambia in base al sistema con cui è stata azionata la macchina. Questo significa che se le macchina è stata azionata tramite esclusivamente motore elettrico, sullo specchietto retrovisore si accende una spia blu che è visibile anche dall’esterno e che comunica che si sta guidando un’auto elettrica che quindi non sta emettendo sostanze inquinanti. Se invece si sta utilizzando l’auto in modalità “ibrida”, allora non si accende nessuna luce.

Questa funzionalità è molto utile perché così anche chi possiede un’auto ibrida può accedere più facilmente alle zone a traffico limitato – che stanno diventando sempre di più con il tempo – facendo risparmiare tempo sui controlli alle autorità, che si accorgeranno subito del motore elettrico dell’auto guardando la luce blu che proviene dall’abitacolo.