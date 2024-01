Bonus consumi energetici, controlla subito la fascia ISEE | Hai diritto a 200€ ma non lo sai

Novità 2024: il bonus bollette agevola il peso delle finanze degli italiani. Previsti ulteriori agevolazioni per famiglie con disabili.

Anno nuovo, vita nuova; o forse no. Nonostante l’entusiasmo e la voglia di ripartire da zero, è inevitabile fare i conti con la realtà: i problemi economici che affrontiamo ogni giorno non svaniscono il 31 dicembre.

Fortunatamente esistono anche notizie buone: nel corso del 2024, le famiglie italiane in difficoltà economica potranno ancora beneficiare del bonus sociale bollette.

Tuttavia sono state apportate alcune importanti modifiche al bonus che ristabiliscono i limiti di reddito.

Questo segna un ritorno a condizioni più restrittive rispetto al 2023; vediamole assieme per capire come usufruire di questa agevolazione.

Buone notizie per le famiglie italiane: torna il bonus bollette

Dal 1 gennaio di quest’anno, il bonus sarà accessibile a coloro che presentano un ISEE fino a 9.530 euro (o fino a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico). La novità principale riguarda il meccanismo di erogazione del bonus sociale bollette, che avverrà direttamente in bolletta, senza la necessità di presentare ulteriori istanze. Questo significa che coloro che rientrano nella fascia ISEE prestabilita vedranno automaticamente ridursi il costo delle bollette, semplificando notevolmente il processo per ottenere l’agevolazione. In termini di risparmio effettivo, il bonus varierà da 142,75 euro per famiglie con uno o due membri a 201,30 euro per famiglie più numerose, oltre i quattro componenti. Questo sconto in bolletta rappresenta un supporto significativo per le famiglie in difficoltà economica, alleviando il peso delle spese energetiche mensili.

Nel primo trimestre del 2024, inoltre, sarà rinnovato il contributo straordinario per l’energia elettrica, con un finanziamento di 200 milioni di euro, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024. Questo contributo sarà destinato esclusivamente ai beneficiari del bonus sociale elettrico, confermando l’impegno del governo nel fornire un aiuto supplementare durante i mesi invernali. Gli importi del contributo varieranno in base ai componenti del nucleo familiare, con l’ARERA responsabile di stabilire gli importi esatti.

Ulteriore sconto per famiglie con disabili a carico: come richiederlo

Tra le novità del 2024 c’è anche il bonus elettrico destinato alle famiglie che usufruiscono della legge 104/92 per la disabilità. Questo bonus, denominato Bonus Bollette per il disagio fisico, potrà essere richiesto per tutto l’anno e rappresenta un sostegno fondamentale per coloro che vivono in gravi condizioni di salute. Sebbene la legge 104/92 non preveda direttamente agevolazioni fiscali in bolletta, il bonus elettrico consente una riduzione dei costi per le apparecchiature salva-vita, come carrozzine elettriche, ventilatori polmonari e sollevatori elettrici.

Per ottenere questo bonus è necessario presentare una specifica domanda al Comune di residenza, allegando il certificato Asl che attesti le gravi condizioni di salute. La compilazione del modulo disponibile sul sito di ARERA completa il processo di richiesta. Da sottolineare che non esiste un limite ISEE per questo bonus, che può essere cumulato con il bonus sociale elettrico, purché siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità per entrambi.