Indicatori di direzione, hanno una funzione segreta che puoi attivare | Nessuno se n’è mai accorto

Lo sapevi che gli indicatori di direzione delle auto, meglio noti come “frecce” hanno una funzione che pochi conoscono? Ecco di cosa si tratta.

Guidare è ormai diventata un’abitudine di tutti i giorni, eppure non tutti possono annunciare con sicurezza di conoscere perfettamente la propria automobile e tutte le sue funzioni. A volte, infatti, le macchine nascondono qualche funzionalità “nascosta” che può rivelarsi un ottimo trucchetto da attivare in certe situazioni.

In questo caso hanno una funzione speciale anche gli indicatori di direzione, che sono più conosciuti con il nome di “frecce”. Le frecce servono sostanzialmente per indicare agli altri veicoli che abbiamo intenzione di svoltare a destra o a sinistra, a seconda se li spostiamo in alto o in basso.

Eppure, questa non è la loro unica funzionalità. Alcuni produttori di auto, infatti, hanno deciso di inserirne una aggiuntiva che non serve per indicare le direzioni che si intendono seguire, ma a proteggere l’auto.

Indicatori di direzione, la funzionalità per proteggere l’auto

Nella levetta degli indicatori di direzione, ci sono molte altre funzionalità, come i tasti per accendere gli abbaglianti o gli anabbaglianti o per attivare i tergicristalli e azionare getti d’acqua per pulire il parabrezza. Ma le funzioni non finiscono qua per alcuni modelli di auto.

Alcuni produttori infatti hanno deciso di inserire anche delle “luci di posizione” che servono proprio per segnalare dove l’auto è stata parcheggiata. In molti, infatti, quando parcheggiamo e ci allontaniamo dalla macchina, hanno paura che possa accaderle qualcosa, come un furto o un atto vandalico.

Le luci di posizione servono proprio per impedire tutto questo e proteggere l’auto.

Indicatori di direzione, cosa fanno le luci di posizione

Per attivare le luci di posizione bisogna innanzitutto spegnere il motore e poi spostare la levetta degli indicatori di posizione in alto o in basso a seconda delle luci delle frecce che vogliamo accendere. A questo punto, rimangono accesi anche gli anabbaglianti anteriori e la luce posteriore del lato corrispondente alla freccia che abbiamo scelto. Si possono attivare anche tutte e quattro le luci insieme se scegliamo la funzione “scaletta di luci”.

In questo modo possiamo mantenere l’auto visibile e trovarla più facilmente quando torniamo, oppure i ladri possono essere scoraggiati vedendo le luci accese perché potrebbero pensare che ci sia ancora qualcuno dentro. Bisogna ricordare però che non tutte le luci sono fatte per rimanere accese in modo prolungato e che se la batteria si sta scaricando le spegnerà automaticamente per risparmiare energia.