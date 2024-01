Truffa del guasto telefonico: sanno di cosa parli col tuo operatore | Se ti fanno contro offerte metti giù

Conoscevi già questo tipo di truffa? Tutto comincia con la segnalazione di un guasto telefonico, poi arrivano decine di chiamate di truffatori: cosa bisogna fare?

Ogni giorno i truffatori si inventano qualcosa di nuovo per riuscire a ingannare qualche persona un po’ ingenua. A volte si tratta di phishing, con email o SMS falsi che vogliono convincere la persona che li riceve a cliccare su un link che porterà poi a rubare dati come password e accessi che possono portare anche ai conti bancari.

Altre volte invece sono più elaborate e prevedono il coinvolgimento di più individui. Negli ultimi giorni si sta diffondendo la cosiddetta “truffa del guasto telefonico“. Questa comincia quando segnaliamo (correttamente) al nostro operatore un qualsiasi guasto telefonico, per esempio la linea che non è veloce come al solito. Da lì, il guasto dopo qualche ora viene risolto, ma nei giorni successivi i truffatori inizieranno a telefonarci proponendoci nuovi operatori e nuove offerte.

Questo significa che in qualche modo i truffatori sono riusciti a venire a conoscenza della nostra telefonata al nostro operatore: ma come funziona esattamente? E quando scatta la truffa?

Truffa del guasto telefonico, come funziona

Tutto inizia con una “fuga di notizie“: l’addetto del numero verde dell’operatore con cui abbiamo parlato per segnalare il guasto telefonico deve avere in qualche modo diffuso il nostro contatto. Purtroppo è una cosa che accade spesso, con le forniture di qualsiasi tipo, non solo Internet e telefono.

Da qui cominciano le telefonate dei truffatori, che si spacceranno per il servizio clienti di un altro operatore concorrente al vostro. Vi diranno che proprio l’operatore che avete contattato in precedenza (ora l’operatore non è più coinvolto) ha segnalato il guasto a loro perché non è risolvibile (per esempio Vodafone che dice a Tim di contattarvi perché la loro linea non funziona bene in quella zona).

A questo punto, i truffatori vi proporranno di aderire a una nuova offerta e di scegliere direttamente un nuovo gestore perché sarebbe l’unico metodo per risolvere il guasto.

Truffa del guasto telefonico, che cosa fare

Perché si tratta di una truffa? Quali sono gli aspetti illegali? Il primo reato è quello di essersi spacciati per qualcuno che non si è (il truffatore si spaccia per un impiegato di un noto operatore telefonico) e il secondo reato è ovviamente quello di “tentata truffa”. La pena per questi reati è molto alta: la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 51 a 1032 euro.

Se vi imbattete in un episodio del genere, avete quattro mesi di tempo per sporgere denuncia e come prova potete portare la registrazione della telefonata: nonostante quello che pensano in molti, registrare una chiamata senza che l’interlocutore lo sappia è perfettamente legale in casi come questi.