Dichiarazione dei redditi, paghi il 240% di tasse in più se commetti questo errore | Succede molto spesso

La compilazione del 730 spesso ci pone di fronte a difficoltà cruciali. Cosa fare in caso di errore? Per fortuna esiste un rimedio.

La stagione delle dichiarazioni dei redditi in Italia è sempre un periodo delicato per i contribuenti, che si trovano a fronteggiare una serie di documenti, codici fiscali e regolamentazioni delicate.

Il rischio di commettere errori durante la compilazione del modulo è sempre in agguato, e la scadenza stretta aggiunge ulteriori sfide.

La presentazione del modello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate è l’opzione è ideale per coloro con situazioni fiscali lineari che desiderano evitare la complessità dei calcoli e delle detrazioni.

Tuttavia, se un errore viene notato dopo la scadenza, le possibilità di correzione si complicano. Ecco una rapida guida su come affrontarle e come rimediare.

Errore nel 730, ecco come rimediare

La nullità della dichiarazione può portare a sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno dal 120% al 240% delle imposte dovute, con cifre che aumentano per i redditi prodotti all’estero. La scadenza superata non significa però la fine delle possibilità di correzione. Se si rilevano errori nel modello 730, ci sono ancora opzioni disponibili, anche se più complesse. La consulenza di un esperto intermediario o di un centro CAF è fortemente consigliata per affrontare i dubbi e procedere con le correzioni.

Una soluzione pratica è presentare un Modello Redditi Correttivo. Questo funziona come una versione emendata della dichiarazione originale, consentendo correzioni di errori materiali o l’aggiunta di dati precedentemente omessi. Se ciò porta a un maggiore credito o a un minor debito, è possibile richiedere un rimborso. Per presentare il Modello Redditi Correttivo, bisogna accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali appropriate. Dopo l’autenticazione, è possibile navigare alla sezione dedicata alle dichiarazioni dei redditi e selezionare l’opzione “Redditi Correttivo”. Utilizzando la funzione “Cerca i campi della dichiarazione”, è possibile individuare rapidamente dove apportare le correzioni.

Cosa fare in caso di omissione di redditi

Compilando il Modello Redditi correttivo è fondamentale verificare attentamente che tutte le informazioni inserite siano corrette e complete. Se la correzione è effettuata entro la giusta data, non ci sono sanzioni. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un professionista del settore fiscale per garantire che la procedura sia eseguita correttamente. Nel caso in cui si noti l’omissione di specifici tipi di reddito durante la compilazione della dichiarazione, come redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva, è possibile presentare un Modello “Redditi Aggiuntivo”. Questo modello consente di integrare la dichiarazione originale con informazioni specifiche precedentemente omesse.

Anche a scadenza passata, i contribuenti italiani hanno ancora opzioni per correggere errori nelle dichiarazioni dei redditi. L’importante è agire prontamente e, quando necessario, cercare l’assistenza di professionisti del settore fiscale per navigare con successo tra le complessità del sistema fiscale italiano.