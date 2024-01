Truffe informatiche, usano un video di Elon Musk per svuotarti il conto | Hanno già saccheggiato 600.000 dollari così

Il nuovo pericolo online sfrutta falsi canali e identità famose per fregarti. Rivoluzione informatica, truffare non è mai stato così facile.

Immagina di essere seduto davanti al tuo PC o al tuo smartphone, quando all’improvviso ti imbatti in un annuncio che promette enormi ricompense e investimenti.

Se sei appassionato di finanza o anche solo curioso, la tentazione di cliccare può essere molto forte; a maggior ragione se a rivolgersi a te è un imprenditore di fama internazionale.

Purtroppo molto spesso questo genere di video e annunci si rivelano delle truffe perfettamente camuffate, ma identificarle come tali sta diventando sempre più complesso.

Tutto a causa di un fenomeno che, grazie al supporto delle AI, sta facendo proliferare i conti degli hacker di tutto il mondo.

Tramite AI riproducono in tutto e per tutto i VIP

Negli ultimi tempi si è assistito a un pericoloso aumento delle truffe online, con una particolare tendenza in crescita: lo stream-jacking. Questa pratica vede criminali informatici creare canali su piattaforme di streaming video, principalmente su YouTube, fingendosi personaggi famosi al fine di indurre gli utenti a compiere azioni dannose come cliccare su link fraudolenti, rilasciare informazioni personali o installare software maligni nei propri computer. La conseguenza? Il furto di criptovalute, in particolare di monete come i bitcoin. A lanciare l’allarme sono i ricercatori di sicurezza di Bitdefender.

Un esempio eclatante di questa pericolosa tendenza è un canale che ha replicato il volto e la voce di Elon Musk, tutto grazie all’intelligenza artificiale, per promuovere falsi investimenti con l’unico scopo di ingannare gli utenti. Secondo Bitdefender Elon Musk, con la sua Tesla, è al vertice della lista dei VIP più sfruttati in questo genere di cybertruffe. A seguire troviamo SpaceX, un’altra creazione di Musk, e MicroStrategy, azienda specializzata in business intelligence, software mobile e servizi basati su cloud. Lo stream-jacking prevede che gli hacker prendano di mira canali popolari al fine di acquisire account o attrarre i follower verso un falso canale, promettendo ricompense allettanti. Utilizzando varie tecniche, tra cui livestream con pop-up, codici e link dannosi, gli hacker mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti ignari.

Cosa fare se si sospetta di essere vittime

Bitdefender stima che gli hacker abbiano già guadagnato oltre 600 mila dollari attraverso questa pericolosa pratica. Di norma, i criminali informatici lanciano le loro campagne in momenti strategici, sfruttando l’aumento del valore dei bitcoin o l’annuncio di nuovi modelli di auto da parte di Tesla. Per proteggersi, gli esperti consigliano di verificare attentamente l’identificativo del canale, prestando attenzione a caratteri inaspettati o errori di scrittura, indicatori chiari di un possibile furto d’identità. Inoltre, è essenziale segnalare tempestivamente le truffe osservate per contribuire al controllo e alla repressione di questo fenomeno in crescita.

Gli utenti sono altresì invitati a monitorare attentamente i propri feed sui social media, poiché spesso queste truffe vengono segnalate e descritte nei dettagli da altri utenti. La collaborazione e l’informazione sono fondamentali per contrastare efficacemente lo stream-jacking e proteggere la propria sicurezza online. In un mondo sempre più connesso, la consapevolezza e la prudenza sono le armi migliori contro le minacce digitali in continua evoluzione.