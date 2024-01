Autovelox, ora tutti cercano di schivarlo così | Se ti acchiappano finisci dentro e paghi 8.000€

In Europa gli automobilisti si sono inventati un trucchetto per evitare gli autovelox, ma è molto rischioso. Si rischia una multa molto salata.

Senza dubbio, gli autovelox sono tra i più grandi nemici degli automobilisti. Ovviamente, sono molto utili per scovare chi viaggia a una velocità troppo elevata, ma è anche vero che a volte segnano dei limiti un po’ esagerati e per questo molti automobilisti ogni anno prendono diverse multe.

Da diversi giorni è diventato virale il video di una persona mascherata che nella provincia di Rovigo, in Veneto, si sta divertendo ad abbattere tutti gli autovelox che incontra, lasciando di fatto le strade “libere”. Un metodo decisamente estremo (per non dire illegale) per evitare le multe, ma qualcun altro si è inventato un altro trucco senza dover rompere nulla.

Tuttavia, anche questa pensata è illegale e molto rischiosa: se si viene riconosciuti, si rischia una multa molto corposa.

Autovelox, il trucco (illegale) per manometterli

Di recente, in Europa molti automobilisti poco amanti degli autovelox hanno cominciato a viaggiare con un radar a bordo. Questo radar agisce da disturbatore e quindi va di fatto a manomettere l’autovelox, che smette di funzionare correttamente finché l’auto è nelle vicinanze. Ovviamente è illegale e se si viene beccati si rischia una multa molto alta.

Tuttavia, altre persone hanno ripiegato su un trucco più “semplice” e ingenuo, che non prevede di portare strani oggetti con sé, ma di provare semplicemente a nascondere il numero di targa con un foglio magnetico attaccato su di essa. Si tratta di un adesivo perfettamente identico alla targa (stessi numeri e lettere) che così si mimetizza e nessuno si accorge che la targa vera è stata coperta. Questo adesivo è di materiale riflettente e quindi rende impossibile riconoscere la vera targa nel momento in cui scatta la foto dell’autovelox.

Si tratta della versione evoluta di un vecchio trucco, che prevedeva di ricoprire la targa con della lacca, così che riflettesse la luce emessa dal flash dell’autovelox nel momento in cui avrebbe scattato la foto.

Autovelox, che cosa si rischia nel nascondere la targa

Ovviamente, anche questo secondo trucco è illegale e prevede delle sanzioni molto rigide per chi viene colto in fallo. Secondo la legge italiana, infatti, cercare di nascondere o modificare la targa del proprio veicolo in un qualsiasi modo è illegale perché ogni veicolo deve essere sempre riconoscibile.

Per questo, la pena per chi modifica la propria targa è molto severa: si può ottenere una multa che parte dai 1.988 euro e va fino ai 7.953 euro. Quindi, forse meglio pagare le eventuali multe per eccesso di velocità o, meglio ancora, non superare i limiti imposti dal codice stradale.