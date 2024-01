Chat GPT, scarica questa App per la versione 4 del chatbot gratis | Lo sanno solo gli informatici

Lo sapevi che c’è un modo per avere Chat GPT gratuitamente? Ecco come sbloccare la versione più aggiornata ed efficace della chat di intelligenza artificiale più famosa.

Da circa un anno si sente parlare di intelligenza artificiale, nel bene e nel male. Ci sono tantissimi strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale, soprattutto per creare testi, immagini, ma anche video e canzoni che simulano il viso e la voce di personaggi anche reali. La chat di AI più famosa in Italia è senza dubbio Chat GPT, il cui ingresso nel nostro Paese non è stato facile, dal momento che è rimasta a lungo sotto l’inchiesta del Garante della privacy.

Adesso tutte le questioni riguardo alla sicurezza sono state risolte e Chat GPT è tornata sugli schermi degli italiani. Al momento si contano quattro versioni, ma quest’ultima è stata messa a pagamento come premium, a differenza di tutte le precedenti. Al momento la più aggiornata e gratuita è la versione 3.5.

Per ottenere la versione 4, che è la più aggiornata e con più funzionalità, bisognerebbe sbloccare il piano a pagamento, ma c’è anche un modo per farlo gratuitamente.

Chat GPT, come avere il 4 gratis

La versione 4 di Chat GPT ha anche funzionalità in più, per esempio è in grado di generare immagini. L’abbonamento mensile costerebbe 22 euro, ma ci sono diversi modi per “assaggiare” le stesse funzionalità di questa quarta versione della chat senza pagare nulla.

Una soluzione è affidarsi a Copilot, noto anche come Bing, ovvero l’intelligenza artificiale sviluppata da Microsoft. Il chatbot, infatti, è basato su GPT 4 ed è assolutamente gratuito. Allo stesso modo di Chat GPT, può generare testi creativi o meno, creare immagini e musica; inoltre, dato che si basa su un motore di ricerca, è sempre aggiornatissimo all’attualità del 2024 ed è in grado di aprire i link che vengono incollati sulla chat.

Bing chat non prevede un piano a pagamento ed è completamente gratuito. Si può usare su web oppure scaricare l’app.

Chat GPT 4, come funziona Copilot

Copilot (o Bing Chat) può essere usato online oppure scaricato tramite l’apposita app, che si chiama Bing. La chat comprende tre modalità, tra cui quella creativa, e al suo interno si possono inserire link e immagini.

A livello creativo, è forse anche meglio di Chat GPT, ma ha tuttavia qualche limitazione. Per esempio, non si può creare una chat infinita, ma si possono porre al massimo 30 domande. Tutte le chat vengono conservate, ma l’app viene continuamente aggiornata quindi può capitare che non sempre vengano memorizzate. Tuttavia, è certamente un’ottima chat di intelligenza artificiale.