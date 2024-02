Chiave auto nel freezer: fallo anche tu il prima possibile | Il trucco è diventato virale

Perché molte persone stanno iniziando a mettere la chiave della propria auto nel freezer? Si tratta di un trucco per proteggere la macchina: ecco come funziona.

Ogni giorno bisogna stare molto attenti nel proteggersi da possibili attacchi di ladri. I furti ormai sono molto popolari e anche i ladri si aggiornano e diventano più esperti, per questo anche noi dobbiamo imparare qualche trucco per tutelarci.

In particolare, non ci sono solo i ladri di appartamento e che quindi si intrufolano nelle case altrui quando i proprietari non sono presenti, ma ci sono anche tantissimi ladri di auto. Immaginatevi di parcheggiare la vostra auto, allontanarvi e, una volta tornati nel parcheggio, scoprite che la vostra macchina è sparita: una delle esperienze più brutte di sempre.

Ci sono diversi trucchi che i ladri possono sfruttare per impadronirsi della nostra auto, ma per fortuna ci sono anche altrettanti accorgimenti che si possono prendere per scoraggiarli: uno di questi consiste proprio nell’inserire la chiave nel freezer.

Chiave dell’auto nel freezer, attenzione ai ladri hacker

Se avete un’auto moderna che funziona con la chiave, potreste essere il bersaglio di ladri che cercano di sfruttare questo dettaglio per portare a termine il colpo. In particolare, se la vostra auto è abbastanza moderna da essere collegata all’apposita app e se il ladro ha abbastanza competenze informatiche, per lui sarà tutto più semplice.

Un ladro esperto di informatica, infatti, potrebbe essere in grado di collegarsi all’app della vostra auto sfruttando il segnale che emettono le chiavi. Da lì, dall’app potrebbe riprogrammare le chiavi anche senza possederle effettivamente e portare a termine il furto. Farlo è difficile ma non impossibile per un ladro particolarmente accanito.

Chiave dell’auto in freezer, come scongiurare i furti

Per proteggersi da questi pericolosi ladri hacker una soluzione potrebbe essere inserire le chiavi dell’auto nel freezer mentre non stiamo usando la macchina. Questo perché dall’interno del freezer il ladro non riuscirebbe a captare i segnali della chiave e quindi procedere con la sua operazione di hackeraggio.

Il metallo del freezer infatti isola tutto ciò che è contenuto al suo interno, quindi anche le chiavi in questo caso, dai segnali esterni e questo andrebbe a rendere nulli tutti i tentativi da parte del ladro informatico. Questa si rivela una buona soluzione, ma prima di metterla in atto assicuratevi che le vostre chiavi dell’auto siano progettate per resistere alle basse temperature senza avere danni. E ovviamente ricordatevi di averle messe in freezer, così da non doverle cercare per tutta la casa quando vi servono.