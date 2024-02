Bonus prima casa: accaparrati i contributi a fondo perduto | Accendi il mutuo senza massacrarti

Sogni l’acquisto di una casa tutta tua? Se rientri in questi parametri potresti vedere coronato il desiderio di una vita.

L’acquisto della prima casa è spesso il coronamento di un sogno per molte famiglie o giovani italiani che decidono di porre fine alla spesa dell’affitto in virtù di un investimento a lungo termine.

Purtroppo l’acquisto di una casa comporta spese non indifferenti, e alcune sfide finanziarie, aggravate nell’ultimo periodo, potrebbero rendere irrealizzabile questo obiettivo.

Di recente infatti abbiamo visto un’impennata dei tassi di interesse, con aumenti prolungati per dieci mesi consecutivi da parte della Banca Centrale Europea.

Questa situazione ha creato un ostacolo significativo per molte coppie che cercano di ottenere un mutuo da parte degli istituti di credito. Fortunatamente ora la soluzione potrebbe essere dietro l’angolo.

Una mossa che salverà più di ventimila famiglie

La Regione Sicilia ha introdotto un’iniziativa volta a fornire un sollievo concreto a queste famiglie in difficoltà: un fondo di 50 milioni di euro è stato stanziato per erogare contributi a fondo perduto, mirati a ridurre i tassi di interesse sui mutui a tasso variabile. Questa iniziativa è rivolta alle famiglie siciliane che hanno acquistato una casa con un mutuo a tasso variabile e si trovano ora a dover affrontare rate insostenibili. Per accedere a questo Bonus regionale, ci sono alcuni requisiti chiave da soddisfare.

Innanzitutto, l’ISEE della famiglia deve essere inferiore a 30 mila euro; questo criterio mira a garantire che l’aiuto sia destinato alle famiglie che realmente ne hanno bisogno. Le domande per richiedere l’agevolazione potranno essere inoltrate a partire dal mese di febbraio. L’obiettivo principale di questa iniziativa è sostenere migliaia di famiglie che stanno affrontando difficoltà finanziarie a causa dell’aumento dei tassi di interesse. Si stima che circa ventimila nuclei familiari residenti in Sicilia possano beneficiare di questo Bonus, rappresentando un passo significativo verso la stabilità finanziaria per molte famiglie.

Tutti i dettagli: chi può fare domanda e entro quando

Tutti gli intestatari o cointestatari di un mutuo a tasso variabile finalizzato all’acquisto della prima casa in Sicilia, se rientrano nei parametri già citati, possono accedere al Bonus. L’importo del contributo a fondo perduto sarà pari al 50% della quota di interessi delle rate scadute nel biennio 2022/2023, a condizione che siano state regolarmente pagate. Il tetto massimo del contributo è fissato a 1.500 euro per ogni annualità.

Coloro che sono interessati a beneficiare di questo Bonus devono attenersi a specifiche tempistiche. La presentazione delle istanze inizia il 7 febbraio e deve essere completata entro il 29 febbraio 2024 alle 17.00. Per ulteriori dettagli e per inviare la domanda, è possibile consultare il bando completo sul portale dell’Irfis.