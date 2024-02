Truffa dell’acqua: stanno obbligando gli anziani a nascondere i soldi in frigo | Se te lo chiedono avverti le autorità

Una nuova truffa ai danni degli anziani si sta diffondendo in Italia: la chiamano “truffa dell’acqua”. Ecco in cosa consiste e cosa bisogna fare per non cascarci.

Negli scorsi giorni una signora anziana di Foligno, in provincia di Perugia, ha denunciato di essere stata derubata da un uomo che si è spacciato per un addetto al controllo idrico. L’uomo, infatti, è riuscito a farsi aprire dalla signora e quindi a entrare nel suo appartamento dicendo che c’era un guasto all’impianto idrico e che quindi avrebbe dovuto ripararlo urgentemente.

Alla signora non è stato fatto del male fisico e ha anzi raccontato che si è fidata con tranquillità dell’uomo perché aveva dei modi di fare e di porsi molto gentili. L’uomo le aveva spiegato con gentilezza che c’era un problema a uno dei tubi, che aveva una perdita che avrebbe dovuto essere subito aggiustata per evitare danni ancora più grandi.

La donna si è fidata e ha lasciato entrare l’uomo in casa, ma pochi minuti dopo ha scoperto che non si trattava di un vero impiegato dell’azienda, bensì di un ladro, e che era anche riuscito a portare a termine il colpo con successo. Alla donna infatti sono stati rubati denaro e gioielli.

Truffa dell’acqua, come funziona

La chiamano “truffa dell’acqua” ed è l’ennesima truffa ai danni delle persone anziane che vivono in casa da sole. La signora derubata ha spiegato che l’uomo, dopo averla avvertita del finto guasto all’impianto idrico, le aveva chiesto di mettere al sicuro tutti i suoi soldi contanti e gli oggetti preziosi nel frigorifero.

La donna ha ubbidito, ma quando si è allontanata un attimo, distratta sempre dall’uomo, ha ritrovato la casa deserta. Subito dopo, si è accorta che anche il frigorifero era stato ripulito dal denaro e dai gioielli che vi aveva nascosto.

Truffa dell’acqua, non mettete denaro e preziosi in frigorifero

L’anziana signora umbra ha raccontato che l’uomo si sarebbe presentato con queste parole: “Signora, c’è una perdita d’acqua e c’è il rischio che quella che esce dal rubinetto sia inquinata. Devo fare un controllo. Per sicurezza metta preziosi e denaro in frigorifero“. Lei ha obbedito, per poi realizzare di aver subito un furto.

La donna ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che al momento stanno indagando, ma sembra che non ci sia una lista di sospetti. Negli ultimi giorni sempre sul territorio perugino altre persone hanno denunciato fatti simili, ma per fortuna non tutte le volte il ladro avrebbe avuto successo. Si attendono aggiornamenti.