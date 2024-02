Bollette, te le fanno pagare 4 volte più care | Ti fregano con questo stratagemma

Ultimamente, in molti si stanno lamentando di aver ricevuto bollette molto più alte del solito senza che se lo aspettassero: ecco che cosa sta succedendo.

Durante gli ultimi anni i rincari sulle bollette di luce e gas stanno diventando sempre più cari. Dopo lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russa, il prezzo del gas era aumentato così tanto che il governo aveva deciso di mettere un freno sull’Iva, in modo da contenere le spese. A partire dal 2024, questo freno è stato rimosso, l’Iva ordinaria ripristinata e quindi ci si aspetta delle bollette del gas più alte rispetto ai mesi precedenti.

Ma non è finita qua. Anche le bollette della luce stanno aumentando e molti consumatori si sono lamentati di essersi ritrovati con degli importi da pagare spropositati, molti più cari di quello che ricordavano. Si è trattato di un vero e proprio cambiamento nella tariffa, di cui non sapevano nulla.

Ma che cosa è successo esattamente? Ed è vero che l’azienda non aveva avvertito i suoi consumatori per tempo? Ecco che cosa succede e come si comportano (è perfettamente legale).

Rincaro bollette, cosa sta succedendo

Negli ultimi tempi, dopo l’introduzione del libero mercato di luce e gas molti italiani vedranno gli importi delle proprie bollette aumentare a dismisura. Il mercato tutelato del gas infatti è terminato ufficialmente il 10 gennaio 2024, mentre quello della luce finirà in estate, il 1° luglio 2024. Questo 2024, insomma, si sta rivelando un anno molto caro dal punto di vista economico.

Tantissime persone al momento si stanno lamentando con l’Unione Nazionale Consumatori, spiegando di essersi ritrovati con le bollette fino a quattro volte più alte del normale e con le tariffe modificate senza che prima fossero stati avvertiti di questo cambiamento così importante. In realtà, si tratta di una tattica che le aziende utilizzano da anni ed è perfettamente legale.

Rincaro bollette, come vengono avvertiti i consumatori

In questi giorni molte famiglie italiane stanno denunciando all’Unione Nazionale Consumatori di star ricevendo bollette troppo care rispetto solo a pochi mesi fa. I motivi sono principalmente due: la fine del mercato tutelato del gas e la nuova introduzione dell’aliquota ordinaria del gas.

Ma è vero che le aziende di luce e gas non hanno avvertito in tempo i propri clienti che nel 2024 ci sarebbe stato questo cambiamento così grave? In realtà no. Tutte le aziende per legge devono comunicare per tempo ai consumatori eventuali modifiche nelle tariffe e anche in questo caso le aziende di luce e gas si sono comportante correttamente. Tuttavia, la comunicazione viene mandata per mail (non più per posta cartacea) e spesso quindi capita che non venga vista o che venga scambiata per pubblicità indesiderata: leggete bene tutte le comunicazioni che arrivano dagli enti ufficiali.