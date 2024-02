Videochiamata con il Game Boy: il trucco scioccante che spopola sul web | Diventa uno smartphone

Il Game Boy ha fatto la storia non solo per la sua innovazione videoludica, ma anche per la capacità di trasformarsi in smartphone.

Il Game Boy, con il suo design piccolo, compatto e portatile, è stato il sogno di milioni di ragazzini che hanno vissuto gli anni d’oro dei videogiochi.

Creato da Gunpei Yokoi per Nintendo, il Game Boy ha debuttato negli Stati Uniti nel 1991, affiancato da uno dei giochi più iconici di sempre: Tetris.

Questa console tascabile ha raggiunto un successo straordinario, diventando un best seller e rivoluzionando il mondo dei videogiochi.

Ma pochi sanno che le funzionalità del Game Boy non si limitavano a quelle previste da una console: l’innovazione l’ha anche reso un dispositivo per effettuare videochiamate ante litteram.

La rivoluzione di Game Boy, la console portatile

La caratteristica principale del Game Boy era l’utilizzo di schede gioco, che consentivano agli utenti di portare con sé una vasta gamma di giochi ovunque andassero. Ma ciò che rendeva veramente speciale il Game Boy era un segreto ben custodito che pochi conoscevano all’epoca e che oggi sembra incredibile. Il Game Boy non era solo una console di gioco portatile; era una vera e propria invenzione rivoluzionaria che avrebbe avuto un impatto duraturo fino al 2008, anno in cui è terminata la sua produzione. Le schede gioco hanno subito notevoli evoluzioni, con lo sviluppo di giochi sempre più complessi ed evoluti, adattandosi alle tecnologie disponibili in quegli anni.

Nonostante il successo, il Game Boy non è stato immune da critiche, soprattutto per la mancanza di retroilluminazione e altri dettagli che, però, sono stati affrontati e migliorati nelle sue versioni successive. Inoltre, sono stati creati accessori innovativi che hanno lasciato un segno nella storia del gaming e che attirano ancora l’attenzione dei collezionisti. Tra gli accessori più straordinari spicca la Cam Pho (Camera Phone), una videocamera che si applica nella parte inferiore della console. Oppure la Camera, che funzionava come una scheda gioco posta sulla parte superiore del Game Boy. Sorprendentemente, queste innovazioni non si limitavano al mondo dei giochi, ma trasformavano il Game Boy in qualcosa di più avanzato: uno smartphone.

Come funzionava la Cam Pho: videochiamate negli anni 90

Per effettuare una videochiamata, bastava collegare il Game Boy a Internet tramite un cavo di connessione diretta da applicare alla Cam Pho. La tastiera appariva sullo schermo, consentendo di comporre numeri telefonici e persino di memorizzare i contatti in una rubrica. I fortunati che hanno avuto la possibilità di provare questa funzionalità per primi hanno vissuto un’esperienza emozionante, un assaggio di futuro in un mondo ancora lontano dalle attuali tecnologie.

Oggi, nonostante l’evoluzione costante della tecnologia, i collezionisti e gli appassionati continuano ad apprezzare il vecchio Game Boy. La sua capacità di trasformarsi in uno smartphone per le videochiamate rappresenta un esempio affascinante di come l’innovazione possa superare i limiti di un’epoca. Il Game Boy rimane un’icona intramontabile, un viaggio nostalgico nel passato che contiene un pizzico di futuro ancora avvincente per gli amanti dei videogiochi di ogni età.