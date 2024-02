Apple iMac, puoi averlo con uno sconto di 400€ se ti spicci | O ora o mai più

Sconto storico per uno dei dispositivi di punta di casa Apple, conviene affrettarsi prima che finiscano le scorte!

Il recente weekend ha visto la conclusione degli attesissimi Apple Days su Amazon, un’occasione annuale che nessun fan della casa di produzione può perdersi.

Come molte altre iniziative presenti sul sito di retail online, anche questa ha visto sconti imperdibili, in questo caso su una vasta gamma di prodotti Apple.

Una caratteristica nota dei dispositivi di questa azienda è l’accessibilità, non sempre alla portata di tutti a causa degli elevati costi.

Tra i dispositivi più ambiti, l’Apple iMac con processore M1 è stato protagonista di un eccezionale sconto, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Uno sconto significativo, ma non finisce qui

Il noto computer all-in-one di Apple è da sempre un’icona della tecnologia, apprezzato per il suo design raffinato, componenti di alta qualità e prestazioni ottimizzate. Anche se è sul mercato da un po’ di tempo, l’iMac M1 continua a essere affidabile grazie agli aggiornamenti costanti rilasciati da Apple, che migliorano il sistema operativo con nuovi programmi e funzionalità. Questo eccezionale affare offre uno sconto di oltre 400 euro, abbassando il prezzo a soli 1.399 euro. Un risparmio significativo che diventa ancora più allettante grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, rendendo l’acquisto accessibile a un pubblico più ampio.

L’iMac M1 è adatto sia per un utilizzo casalingo che in ambiente lavorativo, garantendo prestazioni di alto livello e un’esperienza utente senza pari. Il processore Apple M1, accompagnato da 8GB di RAM e un SSD da 256GB, assicura prestazioni veloci e fluide. Il display Retina 4,5k da 24 pollici offre colori vividi e naturali, con una luminosità di 500 nit, ideale per lo streaming, eventi sportivi e il gaming. La promozione su Amazon non riguarda solo la versione da 256GB, ma offre anche uno sconto del 22% sulla versione da 512GB, portando il prezzo a soli 1599 euro, con un risparmio di quasi 500 euro rispetto al prezzo di listino. La possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero è valida anche per questa opzione, rendendo l’acquisto ancora più conveniente.

Soddisfatto o rimborsato entro 30 giorni

Il design all-in-one dell’iMac, che integra tutte le componenti dietro lo schermo, lo rende estremamente versatile e adatto a qualsiasi utilizzo e a qualsiasi spazio di lavoro o personale. Le caratteristiche di alto livello includono due porte Thunderbolt/USB 4, due porte USB 3, connessione Wi-Fi 6 per una connessione stabile e veloce, jack per cuffie e una videocamera FaceTime HD integrata, utile per videochiamate di lavoro con immagini nitide e un audio eccezionale.

L’offerta è immediata e la consegna avviene in tempi rapidi, con la garanzia di reso entro trenta giorni. Gli Apple Days su Amazon hanno reso gli iMac con processore M1 un po’ più accessibili, offrendo un’opportunità unica per coloro che desiderano un dispositivo Apple di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Tuttavia, date le elevate richieste, è consigliabile agire prontamente prima che l’offerta termini.