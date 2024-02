Multe per divieto di sosta: il trucco dei furbetti per non pagare | Funziona ed è legale

Esiste un trucco molto vecchio per evitare le multe per divieto di sosta: sembra assurdo, ma in realtà non è illegale.

Da sempre c’è chi quasi si diverte a infrangere il codice della strada e a cercare scappatoie per evitare le multe. Nelle ultime settimane, addirittura, un tale “fleximan”, com’è stato soprannominato su Internet, si sta divertendo ad abbattere tutti gli autovelox, così per non rischiare più le multe per eccesso di velocità.

Un’altra multa molto odiata ma altrettanto popolare è quella per divieto di sosta, ovvero quella che si ottiene quando si parcheggia la macchina in un punto vietato o per troppo tempo senza aver pagato il giusto importo, in caso di parcheggio a pagamento. Per evitarla c’è chi mette in pratica un trucchetto che ormai è vecchissimo, ma funziona ancora.

Questo trucchetto consiste nel sistemare un’altra multa sul parabrezza della propria auto prima di andarsene. Parliamo di una multa vecchia, oppure una multa rubata da un’altra auto, così che il vigile, vedendo il foglietto, penserà che l’auto sia stata già multata da un collega e quindi tirerà dritto. Ma siamo sicuri che sia illegale?

Multa per divieto di sosta: è illegale questo trucco?

In molti hanno provato il trucco di posizionare una multa vecchia o la multa di un altro veicolo sul parabrezza della propria auto per evitare che un vigile gli assegnasse una multa vera. Ebbene, in apparenza questo trucco potrebbe sembrare illegale, ma in realtà non si tratta di una truffa vera e propria.

Parliamo di un caso reale: a Varese, come riportato da laleggepertutti.it, alcuni poliziotti hanno provato a denunciare un uomo perché aveva cercato di ingannarli rubando un verbale da un’auto vicina. Il giudice ha stabilito che non si trattava di una vera truffa, dal momento che la multa utilizzata era autentica: per parlare di truffa, l’uomo avrebbe dovuto usare una multa contraffatta.

L’agente, infatti, avrebbe potuto benissimo constatare che la multa sul parabrezza non fosse quella corretta, sia nel caso fosse vecchia, sia nel caso provenisse direttamente da un altro veicolo.

Multa per divieto di sosta: cosa succede se rubi la multa di un altro?

Chi ruba la multa da un altro veicolo e la spaccia per propria non rischia una condanna per truffa, ma potrebbe rischiare di essere accusato di “sottrazione di atto pubblico“. Tuttavia, anche qui risolvere la situazione non è facilissimo perché il codice penale prevede la punizione solo per chi “occulta, distrugge o sopprime” l’atto, e questo non è esattamente il caso.

Per questo, la decisione finale spetta sempre al giudice, dopo che avrà analizzato il singolo caso. Vi consigliamo, dunque, di non rischiare perché potreste uscirne indenni oppure dover pagare una multa ancora più alta.