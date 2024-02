Bolletta del gas, aumento vertiginoso dopo il cambio del contatore | Fai subito questa verifica

Lo sapevi che se cambi contatore rischi di ritrovarti con una bolletta del gas assurda? Ecco che cosa devi subito controllare per evitare brutte sorprese.

Nell’ultimo periodo si sente parlare tantissimo di aumento delle bollette, soprattutto quelle di gas e luce. I trucchetti per risparmiare qualcosina sono parecchi, però bisogna anche stare molto attenti a non cadere in certi “errori” che possono rischiare di far salire notevolmente i costi a fine mese.

In molti si sono lamentati di essersi ritrovati con una bolletta del gas spaventosamente alta dopo aver cambiato il proprio contatore, per esempio. Ma come è possibile? Cosa c’entra il contatore nuovo con un importo in bolletta troppo salato? Se decidete di cambiare contatore, infatti, è molto importante verificare determinate condizioni.

Non tutti sanno che quando si installa un contatore nuovo può capitare che vengano commessi certi errori, anche non di proposito, che poi però possono riversarsi negativamente sull’importo finale delle utenze. Ecco che cosa bisogna controllare.

Bolletta del gas, perché controllare il contatore nuovo

Se avete appena cambiato contatore, dovete subito verificare che sia stato effettivamente installato nel modo corretto, se non si vuole rischiare di dover pagare una bolletta ingiustamente alta alla fine del mese. Inoltre, bisogna anche controllare che non ci siano errori nella fatturazione. Ma non finisce qua.

I malfunzionamenti potrebbero non provenire dal contatore, ma anche dagli elettrodomestici in casa, oppure potrebbe esserci una perdita nelle tubature, che potrebbe rivelarsi non solo costosa a livello economico, ma anche pericolosa. Infine, è importante controllare le vecchie bollette e fare un confronto con quelle più recenti, per individuare possibili discrepanze che non riuscite a spiegare bene.

Bolletta del gas, cosa fare quando si cambia il contatore

Quando si installa un contatore del gas nuovo, bisogna effettuare alcuni controlli, in modo da essere sicuri che non ci siano problemi. Il contatore deve essere stato montato nel modo corretto e bisogna assicurarsi che stia registrando i consumi nel modo giusto. Se si notano dei gap eccessivi o sospetti dall’installazione del nuovo contatore, occorre chiamare subito l’azienda e richiedere un consulto.

A questo punto, se siete sicuri che i consumi dei mesi precedenti non combaciano con quelli più recenti, è utile contattare la ditta che vi sta seguendo e chiedere un controllo, per capire se ci sono dei malfunzionamenti. Se questi malfunzionamenti vengono effettivamente confermati, si può richiedere la correzione della bolletta.

Per evitare tutto ciò, è utile richiedere periodicamente la lettura del contatore, in modo da accertarsi che tutti i consumi siano registrati regolarmente. Un contatore nuovo, tuttavia, potrebbe registrare i consumi in modo diverso, addirittura più accurato e preciso e questo potrebbe far risultare degli importi più bassi ma anche più alti.