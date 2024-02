Bollette da incubo, spegni subito questi elettrodomestici | Sono una sassata a fine mese

Ultimamente i rincari delle bollette sono aumentati a dismisura: ecco qualche trucchetto per risparmiare. Ti basta spegnere certi elettrodomestici e non lasciarli in stand by.

Nell’ultimo periodo si sente spesso parlare di rincari sulle bollette. I costi di luce e gas, in effetti, sono aumentati parecchio negli ultimi due anni, dopo lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia. Si prospetta, inoltre, che prossimamente aumenteranno ancora, dato che l’Iva straordinaria che era stata applicata per contenere i costi è stata ristabilita come ordinaria.

L’Iva del gas è già stata ristabilita lo scorso gennaio, mentre per quella dell’elettricità bisognerà aspettare luglio, ma comunque il 2024 non si prospetta un anno in cui sarà facile risparmiare sulle bollette.

Tuttavia, ci sono alcuni semplici trucchi che si possono mettere in atto. In questo caso, ci riferiamo in particolare ai costi sull’elettricità: ecco che cosa puoi fare per mantenerli contenuti.

Bollette troppo alte? Ecco quali elettrodomestici staccare

Dato che i costi sono in aumento, è bene fare un po’ di informazione sugli oggetti elettronici che effettivamente vanno a consumare di più. Oltre ai classici trucchetti come utilizzare lavatrice, lavastoviglie o asciugatrice piuttosto nelle ore serali e notturne che di giorno oppure nel weekend, ci sono anche altri metodi meno conosciuti.

Molte persone, infatti, tendono a sottovalutare il potere di consumo energetico degli elettrodomestici lasciati in stand by. Molti di questi, soprattutto quelli che si trovano solitamente in cucina, tendono a essere lasciati collegati alla corrente anche quando non li stiamo utilizzando. Non consumano tantissimo in questo modo, ma è comunque un consumo extra. Per questo, conviene sempre staccare dalle prese elettrodomestici come bollitori, frullatori o il tostapane. Allo stesso tempo, sarebbe meglio anche spegnere completamente la televisione, magari tramite la funzione di spegnimento automatico dopo tot ore, se tendiamo a dimenticarci.

Ma non finisce qua.

Bollette alte, perché staccare tutte le spine

Un altro oggetto che consuma parecchio e viene spesso dimenticato in stand by è il caricatore di cellulari o computer. La spina, infatti, viene spesso lasciata nella presa, attaccata alla corrente, anche quando magari i dispositivi hanno raggiunto già la carica e non ne hanno bisogno di ulteriore. Questo, infatti, non solo provoca aumenti sulle bollette, ma anche danni alla batteria.

Oppure, peggio ancora, si tende a lasciare i caricatori attaccati alle rispettive prese anche quando non sono più collegati a cellulari o computer. Per esempio: ci svegliamo la mattina, stacchiamo il cellulare dalla carica e ce ne andiamo, lasciando però il caricatore collegato alla presa. Questo continuerà a funzionare in stand by anche se non più collegato a un dispositivo elettronico: non solo consuma, ma inquina anche parecchio.