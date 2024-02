Bonus mobili: 2.500€ tuoi subito, approfittane ora | È l’occasione che aspettavi per rifarti casa

Hai già sentito parlare del Bonus mobili che è stato erogato per il 2024? Ecco quali sono i requisiti per fare domanda e che cosa prevede: è una buona soluzione per arredare la casa.

Anche per il 2024 il governo italiano ha deciso di stanziare diversi bonus per agevolare le famiglie italiane ad affrontare alcune spese che possono diventare molto importanti. Tra i tanti bonus stabiliti, c’è anche il Bonus mobili, che per l’anno appena iniziato è stato confermato. Gli importi sono più bassi rispetto al 2023, ma comunque molto convenienti.

Come tutti i bonus statali, anche quello dedicato ai mobili (e ai grandi elettrodomestici, come frigorifero e lavatrice) ha delle caratteristiche specifiche e chi ne fa domanda deve stare attento a utilizzarlo per le spese giuste, altrimenti si rischia di dover restituire l’importo ricevuto.

Il Bonus mobili può essere una buona soluzione per chi sta arredando la casa nuova: ma attenzione! Si può usare esclusivamente in una circostanza particolare, altrimenti dovrai rinunciare o restituire tutto quanto.

Bonus mobili, tutte le novità del 2024

Rispetto al 2023, non ci sono grandi differenze nel Bonus mobili: i requisiti per chi lo sfrutta rimangono gli stessi, tuttavia gli importi messi a disposizione sono diminuiti sensibilmente. Per il 2024 infatti la spesa massima consentita è di 5.000 euro, con un risparmio massimo della metà, ovvero di 2.500 euro.

Nel 2023, infatti, la soglia era più alta e arrivava al massimo di 8.000 euro, ma l’aliquota di detrazione è rimasta sempre al 50%: quindi, se nel 2023 si potevano risparmiare fino a 4.000 euro, nel 2024 se ne potranno risparmiare al massimo 2.500. Il bonus rimane comunque valido non solo per i mobili, ma anche per i grandi elettrodomestici, come lavatrici o frigoriferi o asciugatrici; per il condizionatore e la caldaia, invece, ci sono bonus specifici a tema ecologia.

Di fatto, a parte gli importi messi a disposizione dal governo, il Bonus mobili 2024 non è cambiato rispetto all’anno appena trascorso ed è rimasto in vigore anche il vincolo obbligatorio per chi vuole usufruirne: i mobili e gli elettrodomestici acquistati con il bonus devono essere finalizzati all’arredamento di una casa appena ristrutturata.

Bonus mobili, attenzione al vincolo della ristrutturazione

Il bonus è valido sui mobili e sugli elettrodomestici acquistati entro il 31 dicembre 2024. Rimane stringente la clausola sulla classe energetica: non inferiore alla A per i forni, non inferiore alla E per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e non inferiore alla F per frigoriferi e freezer. I mobili devono essere esclusivamente nuovi e non includono porte, tendaggi e pavimenti.

Il vincolo della ristrutturazione rimane fondamentale: per usare il bonus occorre avere realizzato interventi di ristrutturazione a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni (quindi dal 1° gennaio 2023 devono essere stati realizzati interventi di ristrutturazione per poter fruire del bonus mobili 2024).