Non comprare mai surgelati se sono messi in quella posizione | Stanno cercando di fregarti

Sapevi che le tue scelte d’acquisto sono influenzate dal posizionamento dei prodotti? Vale soprattutto per i surgelati: ecco spiegato perché.

Quante volte ci siamo ritrovati ad aggirarci tra gli scaffali del supermercato, attratti da un’irresistibile esposizione di prodotti surgelati?

La luce soffusa, i colori vivaci, le confezioni accattivanti… tutto sembra studiato per incantarci e spingerci all’acquisto impulsivo.

Ma dietro questa magia c’è una scienza ben precisa, una psicologia applicata che influenza le nostre decisioni di spesa più di quanto possiamo immaginare.

È importante essere consapevoli delle tattiche utilizzate dai supermercati per influenzare le nostre scelte di spesa: eccone svelate alcune.

Una posizione studiata a tavolino

Il reparto dei surgelati nei supermercati non è posizionato a caso: è il risultato di accurati studi condotti da esperti che conoscono il potere dell’ambientazione e della disposizione dei prodotti sugli scaffali. I surgelatori sono posti in aree di passaggio obbligato, vicino alle casse e in punti strategici del negozio. Questo non solo aumenta la visibilità dei prodotti, ma stimola anche gli acquisti impulsivi.

Secondo uno studio condotto dall’Università di Harvard, la posizione dei surgelati influisce notevolmente sul comportamento dei consumatori. Essendo collocati in zone visibili e accessibili, spingono le persone a spendere di più. La Cornell University ha confermato questa teoria, dimostrando che l’aumento della varietà dei prodotti porta a una spesa più elevata. Più opzioni abbiamo, più siamo inclini a comprare. Ma come possiamo difenderci da questi stratagemmi?

Ecco come sconfiggere la tecnica dei supermercati

La soluzione potrebbe essere più semplice di quanto pensiamo: basta fare una lista della spesa e attenersi ad essa. Un piccolo trucco consiste nel lasciare uno spazio vuoto alla fine della lista, riservato a un solo prodotto che potremmo aver dimenticato; se lo vediamo tra i surgelati, possiamo comprarlo, ma dobbiamo limitarci a quello. Questo ci permette di evitare acquisti impulsivi e di risparmiare denaro. Le famiglie moderne sono sempre più alla ricerca di soluzioni rapide e convenienti per i pasti, e i surgelati offrono la possibilità di preparare pasti veloci e gustosi senza rinunciare alla qualità. Tuttavia è importante prestare attenzione alla nostra spesa e non lasciarci influenzare troppo dall’ambientazione del supermercato.

Secondo un’indagine della National Retail Federation, oltre il 70% degli acquisti fatti nel reparto dei surgelati avviene per impulso. Questo perché spesso non abbiamo una lista prestabilita e ci lasciamo tentare dalle varie opzioni disponibili. Una strategia per evitare questo è quella di fare la spesa più frequentemente, magari due volte a settimana, ma sempre con una lista ben definita. Inoltre, possiamo optare per un carrello più piccolo e limitare il numero di prodotti che acquistiamo, specialmente quando si tratta di surgelati. Questo ci aiuterà a controllare meglio le nostre spese e a evitare acquisti superflui.