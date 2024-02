Diventa anche tu un wedding planner: ecco le cifre spaventose che si intasca a ogni matrimonio

Ormai lo ingaggiano tutti: chi è e cosa fa un wedding planner? Ma soprattutto, quali sono le possibilità di guadagno?

Il ruolo del wedding planner, ovvero pianificatore di matrimoni, è ormai diffusissimo in Italia.

Sempre più coppie cercano assistenza professionale per organizzare il loro giorno speciale senza lo stress degli impegni logistici.

Ma quanti soldi può effettivamente portare a casa un wedding planner in Italia?

Ve lo spieghiamo noi, illustrando come funziona questa professione e perché è alla portata di tutti.

Quanto guadagna un wedding planner?

Nato negli Stati Uniti negli anni ’80, il wedding planner è un professionista che si occupa di coordinare e gestire ogni aspetto di un matrimonio. Dal trovare la location perfetta alla gestione del budget, dai contatti con i fornitori alla pianificazione dei dettagli della cerimonia e della ricezione, il wedding planner è un punto di riferimento fondamentale per le coppie che desiderano un matrimonio senza stress e senza intoppi.

In Italia, la maggior parte dei wedding planner sono liberi professionisti. Ciò significa che determinare uno stipendio fisso è difficile. In genere, i wedding planner stabiliscono una tariffa fissa per i loro servizi o optano per una percentuale sul costo totale del matrimonio, che può variare dal 10% al 20%. Tuttavia, i guadagni effettivi possono variare notevolmente. Un wedding planner potrebbe guadagnare da 1.000 a 10.000 euro per ogni matrimonio, con una media di 2.000-4.000 euro. Questo dipende dall’esperienza del wedding planner, dalla sua reputazione, dalla regione in cui opera e dai servizi offerti.

Una professione difficile ma remunerativa

I professionisti più rinomati e esperti tendono ad avere una clientela più ampia e possono addebitare tariffe più elevate. Un esempio notevole è Enzo Miccio, una star televisiva nel mondo dei wedding planner, che può guadagnare fino a 50.000 euro per matrimonio. Anche la regione in cui opera il wedding planner è significativa: coloro che lavorano nelle grandi città o nelle zone turistiche tendono ad addebitare tariffe più elevate rispetto a quelli nelle aree rurali. Infine, il tipo di servizi offerti può influenzare il guadagno complessivo: alcuni wedding planner offrono pacchetti completi che includono ogni aspetto della pianificazione del matrimonio, mentre altri offrono servizi più limitati, come consulenze specifiche.

Per aumentare i propri guadagni, i wedding planner possono adottare diverse strategie. Una di queste è stringere legami stretti con i fornitori, che può portare a commissioni più elevate. Altri scelgono di lavorare in agenzie o studi specializzati, che offrono una rete di contatti già consolidata e una gamma più ampia di clienti potenziali. Inoltre, l’utilizzo efficace del marketing digitale può aiutare i wedding planner a raggiungere nuovi clienti e a distinguersi dalla concorrenza. Diventare un wedding planner può essere un’opportunità professionale gratificante; con l’esperienza, la reputazione e una strategia di marketing efficace, i wedding planner possono creare una carriera di successo in questo settore in crescita.