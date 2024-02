Prodotti Eurospin, dietro al marchio bianco le migliori aziende italiane | Punti vendita presi d’assalto

Ti sei mai chiesto chi sono le maggiori aziende che producono i prodotti Eurospin più famosi? Ecco una lista.

Senza dubbio, Eurospin è uno dei discount più famosi in Italia. Molte famiglie decidono di recarsi lì a fare la spesa, sia perché appunto trattandosi di un discount è decisamente economico, e poi perché la qualità dei prodotti in vendita è comunque alta. Da diversi anni, infatti, i prezzi che compongono il carovita si sono nettamente alzati e arrivare a fine mese, per molte famiglie, non è facile.

Per questo, molte persone in Italia e all’estero decidono di fare la spesa da Eurospin, così da garantirsi dei prezzi abbordabili ma senza rinunciare troppo alla qualità. Eurospin vende praticamente tutto, non solo prodotti alimentari ed è uno dei discount più frequentati ogni giorno.

Ma ti sei mai chiesto dove vengano effettivamente prodotti (e chi siano i produttori) i vari cibi a marchio Eurospin? La risposta ti sorprenderà: parliamo di aziende molto importanti.

Eurospin, perché costa così poco

In Italia si contano circa un migliaio di punti Eurospin. Questa catena è diffusissima anche all’estero e molti italiani la scelgono anche mentre sono in vacanza, dal momento che rappresenta sempre una scelta affidabile.

Molte persone hanno pregiudizi verso i discount e credono che i prodotti che vendono siano di bassa qualità e questo giustificherebbe il prezzo più basso rispetto alla media. In realtà, il prezzo non è collegato alla qualità, bensì al brand. Per questo, nei discount si trovano prodotti di grandi aziende, ma che semplicemente non li hanno brandizzati e quindi possono mantenere un costo più basso rispetto a quello che avrebbero con la firma autentica.

Eurospin, le grandi aziende dietro i prodotti da discount

E chi sono le grandi aziende nel caso di Eurospin? Ecco una lista. Dietro i dolci firmati “Dolciando&Dolciando” e “Buon mattino” ci sono aziende al pari di Bauli, Colussi e Bistefani, marchi importantissimi nel campo dei prodotti da forno. La Colussi produce anche diverse fette biscottate e biscotti, mentre Bauli soprattutto brioches.

Un altro prodotto amatissimo dagli italiani è il caffè. Alcuni marchi che si trovano da Eurospin sono Espresso Italia e Don Jerez, che vengono prodotti in realtà da Gimoka e Pellini. “Delizie del sole”, invece è prodotto da Riso Scotti. Infine, ci sono i prodotti Tre Mulini: la pasta secca è prodotta in realtà dalla Cecato, mentre quella fresca ripiena per tortellini e tortelloni è prodotta da Giovanni Rana. Lo sapevi?