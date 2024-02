Solo 2€ per questi Gratta e Vinci ma si vince più spesso: punta e sogna in grande

Gratta e Vinci da 2 euro, non tutti sono uguali: ecco qual è il biglietto che aumenta le tue chance di vincita.

Hai voglia di tentare la fortuna senza spendere troppo? Allora il Gratta e Vinci è il gioco perfetto per te! Con una spesa minima di 2 euro, puoi provare a vincere premi che cambiano la vita. Ma sapevi che non tutti i Gratta e Vinci sono uguali?

Non è solo il prezzo conta: a parità di costo, infatti, alcuni biglietti offrono più probabilità di vincita e hanno chance decisamente migliori di regalarti premi superiori alla tua giocata.

Scopriamo quindi insieme qual è il Gratta e Vinci da 2 euro con più possibilità di vincita e perché conviene sceglierlo.

I Gratta e Vinci da 2 euro tra cui scegliere

Quando si tratta di scegliere il proprio Gratta e Vinci preferito, ognuno ha il suo metodo. Alcuni preferiscono rischiare di più con biglietti dai costi maggiori, mentre altri prediligono una strategia più prudente optando per quelli più economici.

Se anche tu preferisci andare sul sicuro, la scelta giusta è il Gratta e Vinci da 2 euro. Ma come si fa a scovare il “grattino” magico che potrebbe farti diventare ricco?

Al momento, sul mercato sono disponibili sette varianti di Gratta e Vinci da 2 euro:

Buongiorno: 1 biglietto vincente ogni 9,29

Portafortuna Mini: 1 biglietto vincente ogni 9,24

Doppia Sfida: 1 biglietto vincente ogni 9,59

10X: 1 biglietto vincente ogni 9,67

Fai Scopa New: 1 biglietto vincente ogni 9,97

Frutti Ricchi: 1 biglietto vincente ogni 9,55

New Turista per 10 anni: 1 biglietto vincente ogni 8,52.

Il Gratta e Vinci da 2 euro che dà più possibilità di vincere

Tra i 7 tipi disponibili, dunque, il New Turista per 10 anni si distingue come il migliore Gratta e Vinci da 2 euro in assoluto: con una probabilità di 1 biglietto vincente ogni 8,52, supera di gran lunga gli altri “grattini” da 2 euro. Come puoi vedere, la differenza in termini di probabilità di vincita è significativa. Scegliendo New Turista per 10 anni, hai quasi il doppio di chance di ottenere un premio rispetto a Fai Scopa New, ad esempio.

Oltre ad avere la più alta probabilità di vincita tra i Gratta e Vinci da 2 euro, questo biglietto offre anche un premio massimo di 315.796€, decisamente interessante. Inoltre, la possibilità di vincere premi “minori” (dai 5 euro in su) è molto concreta.

Ricorda: giocare responsabilmente è fondamentale. Stabilisci un budget e non giocare mai più di quanto puoi permetterti. Con un pizzico di fortuna e la strategia giusta, il Gratta e Vinci da 2 euro può regalarti grandi soddisfazioni!