Bonus patente, 2.500€ subito per fare l’esame | Controlla se rientri nella fascia d’età per l’agevolazione

Lo sapevi che puoi richiedere un contributo fino a 2.500 euro per poter conseguire la patente in comodità? Ecco i requisiti che bisogna rispettare.

Oggi prendere la patente e possedere un’auto per cui utilizzarla è diventato quasi essenziale, praticamente obbligatorio per considerarsi completamente autonomi negli spostamenti, senza dover dipendere dai mezzi pubblici o da altre persone. Questo si rivela molto importante, per esempio, quando il nostro posto di lavoro si trova lontano rispetto a dove abitiamo e le strade non sono ben collegate dal trasporto pubblico.

Per questo, occorre munirsi di apposita patente di guida e poi acquistare un’auto. Spesso, però, conseguire la patente può essere molto costoso e non tutti possono permettersi di spendere diverse centinaia di euro, quindi magari decidono di aspettare, sperando di risparmiare la cifra necessaria.

Per fortuna, questo non è sempre necessario. Lo Stato mette a disposizione anche per il 2024 il Bonus patente autotrasporto, che permette di ricevere agevolazioni fino a 2.500 euro. Ovviamente, occorre rispettare certi requisiti.

Bonus patente, cos’è e quali tipi di patenti comprende

Il Bonus patente è previsto anche per il 2024 e prevede il rimborso pari all’80% della spesa sostenuta per ottenere la patente di guida. Il bonus patente si riferisce alla patente autotrasporto e per l’abilitazione professionale ed è noto anche con la sigla CQC. Questo significa che possono sfruttarlo solo coloro che hanno bisogno della patente per avviare un’attività lavorativa che richieda l’utilizzo di mezzi pesanti.

Non ci sono distinzioni tra i tipi di patente ammessa nello specifico (basta che comprenda i mezzi per l’autotrasporto – di conseguenza la classica patente B non rientra nelle categorie) e non ci sono neanche requisiti di reddito, quindi non occorre presentare un ISEE. Esiste un unico requisito e riguarda l’età di chi richiede il bonus.

Bonus patente, i range di età per richiederlo

Il Bonus patente autotrasporto e CQC prevede un rimborso pari all’80% delle spese sostenute per conseguire la patente. Siccome conseguire patenti per mezzi pesanti come i camion (patente C) è molto costoso, si calcola che chi lo richiede dovrebbe ricevere un assegno di circa 2.500 euro come rimborso.

Non ci sono requisiti specifici o di reddito, ma solo anagrafici: per richiedere il bonus bisogna avere per forza tra i 18 e i 35 anni. Inoltre, la patente deve avere uno scopo professionale e occorre ottenere anche la qualificazione come autotrasportatore. Se stai avviando la tua attività come autotrasportatore, quindi, e hai meno di 36 anni, ti conviene informarti più nei dettagli e fare domanda direttamente in motorizzazione.