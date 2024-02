Voli low cost alle migliori tariffe di sempre | Inganna il portale di prenotazione con questo trucchetto, è tutto legale

Come prenotare un volo online pagando meno? Prova questo trucchetto, funziona ed è perfettamente legale.

Chi ama viaggiare in aereo, per passione o per lavoro, sicuramente se ne sarà accorto: negli ultimi anni i prezzi dei voli sono aumentati sempre di più e oggi anche le compagnie low cost non sono poi più così “low”. Anche prenotando con un certo anticipo (anche di mesi), i prezzi dei voli possono raggiungere diverse centinaia di euro, senza contare il ritorno.

Negli ultimi anni, infatti, le compagnie low cost hanno cambiato diverse regole: non solo i prezzi sono saliti, ma anche i “diritti” dei passeggeri sono diminuiti. Per esempio, non esistono più bagagli a mano gratuiti (sono ammesse solo borse molto piccole da inserire sotto al sedile) mentre se vogliamo garantire un posto in cappelliera al nostro bagaglio da cabina dobbiamo per forza pagare.

In più, occorre considerare che raramente gli aeroporti si trovano all’interno delle città, ma piuttosto fuori, quindi bisogna calcolare anche le spese per effettivamente raggiungerlo l’aeroporto, e sempre con largo anticipo per evitare brutte sorprese. Volare, quindi, non è più così economico. Ma c’è qualche soluzione.

Voli low cost, come risparmiare

Trucchi per risparmiare al momento dell’acquisto del volo ce ne sono tanti. C’è chi dice che sarebbe meglio usare la navigazione in incognito, così da non far capire al sistema di essere interessati a determinate mete e assicurandosi così che i prezzi non subiscano un aumento sospetto.

C’è chi dice che ci sono giorni specifici in cui conviene di più acquistare: mai nel weekend, e possibilmente in mezzo alla settimana ma non di sera, quando i prezzi dovrebbero essere più bassi. Ma c’è un altro trucchetto, un po’ più da “hacker”: usare una VPN per ingannare il portale di prenotazione.

Voli low cost, prenotare usando la VPN

La VPN permette di “nascondere” la vostra navigazione facendo risultare una posizione geografica diversa. Siccome le compagnie aeree calcolano i costi dei biglietti anche in base a dove si trova la persona al momento dell’acquisto, effettivamente mascherare la propria posizione con un’altra potrebbe rappresentare una buona soluzione per risparmiare diverse decine di euro.

In commercio esistono tantissime VPN, alcune sono gratuite, altre a pagamento. Tra quelle a pagamento, le più utilizzate dagli utenti e considerate le migliori sono Nord VPN, Atlas VPN e Cyber ghost: ognuno ha dei pro e contro specifici. Si consiglia di usare un server italiano per una compagnia aerea italiana e uno straniero per una compagnia straniera. L’acquisto e il pagamento online mantengono le solite modalità.