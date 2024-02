Nuova Lancia Delta, l’attesa è finita: c’è la data di arrivo sul mercato

Nuova Lancia Delta: la storica berlina italiana è pronta a tornare sul mercato in una versione completamente rinnovata e modernizzata.

Amatissima dagli appassionati di auto sportive e campionessa della storia del rally, con sei titoli mondiali costruttori e 46 vittorie tra il 1987 e il 1992, la Lancia Delta HF potrebbe tornare con un nuovo modello completamente rinnovato e modernizzato, che promette di portare avanti la gloriosa eredità di performance e prestazioni della Lancia nel mondo delle corse.

Un progetto ancora in fase di studio, ma che, grazie al sostegno del gruppo Stellantis, sembra avere buone possibilità di realizzazione. Il render della nuova Lancia Delta HF, realizzato dal designer Andrea Bonamore, offre uno sguardo affascinante su come potrebbe essere questa vettura iconica del futuro. La nuova Delta non sarà solo un’auto dal design accattivante e dalle prestazioni elevate, ma anche un vero e proprio omaggio alla sua antenata. Il design riprenderà alcuni degli elementi stilistici più iconici della Delta HF Integrale, come la griglia nera, le prese d’aria sul cofano e sulle fiancate, il tetto spiovente e lo spoiler posteriore.

Tecnologia e prestazioni della nuova Lancia Delta

Come abbiamo visto, la nuova Lancia Delta HF si presenta come un connubio perfetto tra passato e futuro, con tecnologie all’avanguardia e dettagli moderni che catturano l’attenzione.

Basata sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, sotto il cofano della nuova Delta è probabile che troveremo un motore turbo benzina da oltre 400 CV, abbinato a una trazione integrale, promettendo un’esperienza di guida mozzafiato che soddisferà gli appassionati più esigenti. La vettura sarà inoltre dotata di fari a LED, portiere senza maniglie, portellone posteriore in vetro e logo retroilluminato.

Quando arriva la nuova Lancia Delta?

La nuova Lancia Delta HF potrebbe essere lanciata sul mercato nel 2029, dopo il lancio della versione normale che avverrà nel 2028.

Questo progetto ambizioso mira a rilanciare il marchio Lancia nel settore delle auto sportive: un’auto che rappresenta un pezzo di storia del rally e che, grazie al suo design accattivante, alle sue prestazioni elevate e alla sua tecnologia all’avanguardia, è pronta a conquistare il cuore di una nuova generazione di automobilisti.