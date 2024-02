Stipendio Part Time: quanto guadagni se lavori 20 ore a settimana?

Vuoi lavorare part time? Ecco tutto quello che c’è da sapere per capire come calcolare lo stipendio per un part-time da 20 ore.

Sono sempre di più le persone interessate a lavorare part time. Tra chi è in cerca di maggiore flessibilità e chi, magari, desidera integrare il proprio reddito, le ragioni per iniziare un part time sono tantissime, ma è essenziale individuare come viene calcolato lo stipendio netto per un contratto part-time di 20 ore settimanali.

Capire i dettagli di questo calcolo, infatti, è importantissimo per pianificare meglio la propria situazione finanziaria e prendere decisioni informate su un futuro lavoro.

Ma come si fa il calcolo dello stipendio per un part-time di 20 ore? Vediamolo insieme.

Lavoro part time: le caratteristiche

Un contratto di lavoro viene definito part time quando prevede una riduzione dell’orario di lavoro rispetto al contratto a tempo pieno. Se, infatti, quest’ultimo prevede normalmente 40 ore settimanali di lavoro, un contratto part time ne potrà prevedere 20, 24 o 30.

In linea di massima, la retribuzione oraria di un part time dovrebbe essere uguale a quella di un full time. La differenza sta nel numero di ore lavorate e, di conseguenza, nel compenso mensile.

Come si calcola lo stipendio part-time di 20 ore

Lo stipendio di un part-time da 20 ore varia in base a diversi fattori, ovvero:

RAL: la retribuzione lorda annuale.

Numero di mensilità: 12 o 14 mensilità.

Aliquota IRPEF: varia in base al reddito.

Detrazioni: da lavoro dipendente e per familiari a carico.

Contributi INPS: circa 9% del reddito imponibile.

Bonus IRPEF: agevolazioni per redditi bassi.

Il calcolo dello stipendio netto mensile per un contratto part time segue una formula specifica:

Stipendio Netto = (Reddito Imponibile – Imposta Netta) / Numero di Mensilità + Eventuale Bonus IRPEF

Il reddito imponibile si ottiene sottraendo i contributi INPS a carico del lavoratore dal Reddito Annuale Lordo (RAL). Per calcolare l’imposta netta, invece, bisogna sottrarre le detrazioni fiscali all’imposta lorda, che a sua volta si ottiene dalla somma di IRPEF e addizionali (comunali, provinciali e regionali).

Stipendio part-time di 20 ore: quanto si guadagna?

Facciamo un esempio pratico.

Consideriamo un contratto part-time di 20 ore settimanali con 14 mensilità e un RAL di 10.000 euro. Applichiamo la formula per calcolare lo stipendio lordo mensile: RAL / Numero di Mensilità = 10.000 / 14 = 714,28 euro.

Per capire quanto sarà il netto dello stipendio per un part-time di 20 ore dovremo applicare al RAL l’aliquota IRPEF di riferimento (23% fino a 15.000 euro nel 2023): 10.000*23% = 2.300 euro. Poi, sottraiamo l’imposta netta dal reddito imponibile: 10.000 – 2.300 = 7.700 euro. Infine, dovremo sottrarre i contributi INPS (circa il 9%) e gli altri contributi per poi sommare le agevolazioni previste: per il 2023, ad esempio, per i redditi fino a 20.000 euro è previsto uno sconto del 3% sulle trattenute INPS.