Casa di Riposo: i prezzi cambiano da città a città | Guarda qui

Trova la residenza per anziani più adatta alle tue esigenze e al tuo budget: ecco i prezzi medi per regione e i consigli per risparmiare.

Negli ultimi tempi succede sempre più spesso che le famiglie si ritrovino ad affrontare la difficile decisione di cercare una casa di riposo per un proprio caro. Tra le tante domande che sorgono spontanee, una delle più impellenti riguarda il costo di questa scelta.

Vediamo quindi insieme quali sono le diverse tipologie e i prezzi delle case di riposo in Italia, che variano considerevolmente da città a città.

Le varie tipologie di residenze per anziani

In Italia esistono diverse tipologie di residenze per anziani, ognuna con caratteristiche e costi specifici:

RSSA (Residenze Sanitarie Socio Assistenziali): per persone con gravi deficit psico-fisici.

RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali): per persone non autosufficienti ma coscienti.

Case di cura private: gestite da enti privati.

Case di cura in strutture pubbliche o convenzionate: gestite da enti pubblici o convenzionati con il SSN.

Questa varietà permette di scegliere la soluzione più adatta alle esigenze specifiche dei nostri cari.

I servizi offerti dalle case di riposo

Le residenze per anziani offrono una vasta gamma di servizi che vanno dalla mensa con tre pasti giornalieri al supporto medico 24 ore su 24, dalle attività socioculturali al trasporto per visite ospedaliere. Tuttavia, è importante tenere presente che i servizi possono variare da struttura a struttura.

Casa di riposo, i prezzi

Il prezzo di una casa di riposo dipende da diversi fattori, tra cui il livello dei servizi offerti e la posizione geografica. In generale, le residenze situate nelle grandi città tendono ad avere prezzi più elevati rispetto a quelle nelle periferie, con differenze che possono arrivare fino al 20%.

Inoltre, sul prezzo incidono anche altri fattori, quali la tipologia della struttura (le case di cura private sono più costose rispetto a quelle pubbliche o convenzionate) e il grado di non autosufficienza dell’anziano che verrà ospitato.

Attualmente, il costo medio di una casa di riposo privata si aggira intorno ai € 1.700 al mese, esclusa l’IVA (€ 1.930 IVA inclusa). Tuttavia, è importante notare che ci sono significative variazioni regionali nei prezzi:

Abruzzo: € 1.420

Sicilia: € 1.450

Calabria: € 1.586

Campania: € 1.645

Basilicata: € 1.648

Sardegna: € 1.748

Marche: € 1.770

Friuli Venezia Giulia: € 1.787

Valle d’Aosta: € 1.914

Liguria: € 1.992

Emilia Romagna: € 2.014

Toscana: € 2.036

Lazio: € 2.045

Trentino Alto Adige: € 2.121

Piemonte: € 2.225

Veneto: € 2.233

Lombardia: € 2.496

In conclusione, scegliere una casa di riposo è una decisione importante che deve essere presa con cura e attenzione. Considerare i prezzi e i servizi offerti è essenziale per garantire il benessere e la qualità della vita dei nostri cari anziani.