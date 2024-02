Multa ZTL a Roma: la sanzione è pesantissima | Quanto e quando pagherai

Le ZTL sono oramai una misura comune adottata nelle varie città, inclusa Roma. Ma quanto costa ricevere una multa ZTL nella Capitale?

Multa ZTL Roma: un incubo per molti automobilisti che si ritrovano a dover pagare una sanzione salata per aver violato i divieti di accesso. Ma quanto si paga e quando? In questo articolo faremo chiarezza su questo tema, fornendoti anche alcuni consigli per evitare di incappare nelle salatissime multe per le ZTL.

Cosa significa ZTL?

ZTL è l’acronimo di “Zona a Traffico Limitato“, ossia un’area urbana in cui la circolazione dei veicoli a motore è soggetta a restrizioni. Le motivazioni possono essere diverse: tutela ambientale, salvaguardia del centro storico, sicurezza dei pedoni.

In particolare, a Roma, come in molte altre città italiane, le ZTL sono attive in diverse zone per ridurre l’inquinamento e migliorare la mobilità sostenibile.

Come evitare la multa ZTL a Roma?

Per poter accedere in modo regolare nelle zone a traffico limitato è necessario ottenere un’autorizzazione specifica, che il Comune di Roma concede solo a determinate categorie di veicoli come residenti, mezzi pubblici, veicoli di emergenza e auto elettriche.

Come fare quindi a evitare la multa ZTL a Roma se non si possiede l’autorizzazione del Comune? Prima di tutto, informati! Le ZTL sono spesso segnalate con cartelli all’ingresso e in prossimità dei varchi. Inoltre, presta attenzione agli orari di attivazione e alle categorie di veicoli autorizzati al transito: i varchi di accesso alle ZTL sono spesso presidiati da telecamere che rilevano le targhe dei veicoli in transito. Se non sei autorizzato, la multa è automatica.

Quanto costa la multa ZTL a Roma?

Il costo di una multa per aver violato una ZTL a Roma va dagli 80€ ai 332€, a seconda della fascia oraria e del tipo di veicolo. Tuttavia, non è prevista la decurtazione di punti sulla patente.

Se ti hanno fatto una multa ZTL a Roma, hai 60 giorni di tempo dalla notifica della multa per presentare ricorso. Ma attenzione: il ricorso è valido solo se sussistono determinate condizioni. Tra queste troviamo:

notifica non conforme – la multa non è stata notificata entro 90 giorni dalla data dell’infrazione;

non è stata notificata entro 90 giorni dalla data dell’infrazione; errori nei dati – la multa presenta dati errati (data, ora, luogo, veicolo);

presenta dati errati (data, ora, luogo, veicolo); mancanza di segnaletica – la segnaletica della ZTL era poco visibile o assente.

In caso di ricorso non valido, si rischia di pagare la multa raddoppiata e le spese giudiziarie.