Banca Mediolanum opinioni: Costi del conto nel 2024 e come funziona SelfyConto

Un’analisi dettagliata delle tariffe, delle caratteristiche e delle opinioni sul conto corrente online di Banca Mediolanum.

Banca Mediolanum si distingue nel panorama bancario italiano per la sua offerta innovativa e flessibile. Tra le sue proposte più interessanti, spicca SelfyConto, un conto corrente completamente online che risponde alle esigenze dei clienti moderni. Vediamo nel dettaglio i costi del conto nel 2024, come funziona SelfyConto e le opinioni sulla banca Mediolanum.

Banca Mediolanum opinioni

Banca Mediolanum è una delle banche più solide in Italia, con un Cet1 Ratio di 20,6%, ben superiore alla media degli istituti bancari. Offre un conto corrente online 100% digitale, SelfyConto, che permette di gestire il proprio denaro comodamente da smartphone.

Analizzando i commenti dei clienti e le opinioni su Banca Mediolanum, le valutazioni pubblicamente espresse su piattaforme come Trustpilot offrono un quadro misto. In generale, il giudizio è mediamente negativo. I commenti dei clienti parlano chiaro: si lamentano di un’assistenza clienti inesistente, definiscono inaccettabile il livello di servizio offerto e descrivono il call center come impreparato. Inoltre, viene sottolineata una scarsa attenzione al cliente.

Tuttavia, non mancano opinioni positive su Mediolanum. Alcuni clienti si esprimono favorevolmente definendo la banca “fantastica” o esprimendo stupore di fronte alla percentuale negativa di recensioni. Vi sono anche coloro che la considerano “veramente ottima”. È importante sottolineare che la valutazione rimane sempre soggettiva e dipende dall’esperienza individuale del cliente.

SelfyConto banca Mediolanum: cos’è e come funziona

SelfyConto è la risposta di Banca Mediolanum alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso la digitalizzazione dei servizi bancari. Si tratta di un conto corrente online che consente di gestire tutte le operazioni direttamente tramite app, offrendo un’esperienza comoda e intuitiva.

Dall’apertura del conto alla gestione del denaro, fino agli investimenti e alla richiesta di prestiti, tutto può essere gestito in pochi clic, comodamente dal proprio smartphone.

In breve, SelfyConto offre:

Apertura del conto totalmente online

totalmente Gestione del denaro tramite app

Carta di debito gratuita

Carta di credito a pagamento (12€ all’anno)

Prelievi gratuiti in Italia

Bonifici SEPA online gratuiti

Costi per bonifici in valuta diversa dall’euro

per bonifici in valuta diversa dall’euro Commissioni per ricariche prepagate

Costi del conto 2024

Parlando di costi, l’apertura di SelfyConto è totalmente gratuita e nel primo anno non è previsto alcun canone. Dal secondo anno, il canone sarà di 45€, addebitato trimestralmente.

Per quanto riguarda le carte, la carta di debito è inclusa nel canone gratuito, mentre per la carta di credito sono previsti dei costi annuali. Tuttavia, l’utilizzo dell’app e del servizio di online banking è completamente gratuito, così come le operazioni effettuate tramite app, che risultano illimitate.