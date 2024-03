Stipendio Ferrovie dello Stato: corri a candidarti | La cifra ti sorprenderà

Sei alla ricerca di lavoro? Ferrovie dello Stato cerca tantissimi candidati e lo stipendio potrebbe sorprenderti: scopri le posizioni aperte.

Sei alla ricerca di opportunità di lavoro nelle Ferrovie dello Stato? Vuoi sapere quanto potresti guadagnare e quali posizioni sono attualmente disponibili? Scopri tutto ciò che c’è da sapere sulle selezioni in corso e sulle retribuzioni offerte.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato

Ferrovie dello Stato Italiane SpA rappresenta una delle più grandi realtà industriali del nostro Paese. Realtà solida e longeva, Ferrovie dello Stato nasce nel 1905 e vanta rete ferroviaria di oltre 16.800 km, inclusa la moderna rete dell’Alta Velocità, e più di 10 mila treni che viaggiano quotidianamente, trasportando ogni anno oltre un miliardo di passeggeri e 45 milioni di tonnellate di merci ogni anno.

Le offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato

Un’azienda di tale portata impiega circa 82 mila persone ed è sempre alla ricerca di nuovi talenti, offrendo una vasta gamma di opportunità di lavoro.

Ferrovie dello Stato è attualmente alla ricerca di nuovi talenti per integrare il proprio team e prevede offerte di lavoro per tutti, dai neolaureati ai professionisti esperti: le selezioni, infatti, sono aperte a diplomati, laureati e anche a giovani senza esperienza.

Inoltre, le assunzioni sono previste principalmente a tempo indeterminato e con contratti di apprendistato, offrendo stabilità e opportunità di crescita professionale.

Stipendio Ferrovie dello Stato

Uno dei fattori più importanti per chi cerca lavoro è lo stipendio offerto. Per la posizione di Impiegato presso le Ferrovie dello Stato Italiane, lo stipendio medio varia da 19.400 € a 34.513 € all’anno. Questa cifra include la retribuzione base e quella aggiuntiva.

In media, lo stipendio base di Ferrovie dello Stato per questa posizione si attesta sui 30.000 € all’anno. A seconda del ruolo e delle performance, è possibile beneficiare di bonus in contanti, azioni, commissioni o altre forme di incentivo che possono aumentare significativamente il reddito complessivo.

Le posizioni aperte in Ferrovie dello Stato

Se sei interessato a unirti al Gruppo Ferrovie dello Stato, ecco un elenco delle posizioni aperte attualmente disponibili:

Operatore info-trasporti – Milano

Neolaureato/a area produzione Trenitalia – Bolzano

Progettista offerta commerciale junior – Bolzano

Specialista risorse umane – Bolzano

Direttore operativo – Bari

Neolaureata/o processi manutentivi Trenitalia – Reggio Calabria

Neolaureata/o area contratti di servizio Trenitalia – Roma

Architetto progettista – Brescia

Per scoprire tutte le posizioni aperte in Ferrovie dello Stato e candidarti clicca qui. Non lasciarti sfuggire questa occasione e trova lavoro ora!