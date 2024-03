Stipendio Guardia Medica: cambia da regione a regione ma la cifra resta altissima

Un lavoro di grande responsabilità, con turni flessibili ma impegnativi: ecco quanto guadagna una guardia medica.

La guardia medica rappresenta un servizio di primaria importanza per la comunità, garantendo assistenza durante le fasce orarie in cui il medico di famiglia non è disponibile. Un presidio fondamentale, soprattutto nelle zone rurali o isolate, dove la carenza di medici di base rende la guardia medica un punto di riferimento insostituibile.

Tuttavia, la professione è spesso considerata gravosa per via dei turni di lavoro, che includono notti, prefestivi e festivi. Inoltre, la responsabilità è notevole, in quanto la guardia medica è chiamata a gestire situazioni di diversa gravità, spesso con informazioni limitate e in condizioni di urgenza.

Ma quanto guadagna una guardia medica? La risposta non è semplice, in quanto lo stipendio varia a seconda di diversi fattori, tra cui la regione di appartenenza, l’anzianità di servizio e il tipo di contratto.

Come si diventa guardia medica?

Per accedere alla professione è necessario essere laureati in Medicina e abilitati alla professione. L’iscrizione ai bandi permette di entrare a far parte di graduatorie, la cui scalata può essere accelerata da periodi di sostituzione di altri professionisti.

Le attività svolte dalla guardia medica includono visite ambulatoriali e domiciliari, consulti telefonici, prescrizione di farmaci di prima necessità, richiesta di accertamenti specialistici urgenti, compilazione di certificati di malattia e medicazioni varie. L’orario di lavoro della guardia medica è flessibile e si adatta alle esigenze del servizio. I turni standard prevedono fasce orarie dalle 20 alle 8, ma includono anche la copertura diurna nei festivi e prefestivi.

Lo stipendio della guardia medica

Nel 2022, la retribuzione oraria media si aggirava intorno ai 20 euro netti, per un totale mensile di circa 1.700 euro. In termini lordi, l’ammontare annuale si attestava sui 33.000 euro. A influire sui parametri però, ci sono le differenze territoriali e l’anzianità di servizio.

Ad esempio, nel 2022, la regione Marche ha introdotto un aumento di stipendio per la guardia medica di 6 euro all’ora, portando il compenso base a un valore di 30 euro all’ora nel caso in cui il medico scelga di prestare servizio in una “sede scoperta”, ossia un’area in cui è stata identificata una carenza di personale medico. Anche l’anzianità gioca un ruolo chiave, determinando un’oscillazione che va dai 1.300 euro netti mensili per i neo-assunti fino a superare i 2.000 euro per i professionisti con maggiore esperienza.