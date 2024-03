Calcolo disoccupazione, non aspettare il CAF: scopri subito il tuo assegno

Una guida essenziale per comprendere che cos’è l’indennità NASpI e determinare il calcolo della disoccupazione.

Perdere il lavoro è un duro colpo, ma non sei solo. La NASpI, l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS, può infatti aiutarti a superare questo momento difficile.

La NASpI, o Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, rappresenta un fondamentale sostegno economico per coloro che si trovano senza lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà. Questo sussidio mensile di disoccupazione è regolamentato dall’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Pur essendo soggetto a variazioni normative, è importante avere una visione chiara del suo funzionamento per essere preparati nel caso in cui sia necessario richiederlo: vediamo quindi insieme che cos’è e come funziona la NASpI e come fare il calcolo della disoccupazione in modo facile e veloce, senza dover aspettare il CAF.

Che cos’è la NASpI e come funziona

La NASpI è un sussidio mensile che spetta ai lavoratori che hanno perso il lavoro involontariamente. Per poterla ricevere, è necessario avere versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione.

La NASpI richiede lo status di disoccupazione come prerequisito. Questo stato deve essere certificato attraverso specifiche procedure e può essere concesso a coloro che sono privi di lavoro e hanno dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego (DID). Tuttavia, è importante notare che è possibile percepire la disoccupazione anche continuando a lavorare, in certi casi specifici.

Come fare il calcolo per la disoccupazione

La NASpI è rivolta ai lavoratori dipendenti, inclusi soci di cooperative con contratti di lavoro subordinato, apprendisti, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti pubblici assunti a tempo determinato. Tuttavia sono previste alcune eccezioni, come nel caso di dimissioni per giusta causa o licenziamenti disciplinari.

Per determinare l’importo della NASpI è possibile calcolare la disoccupazione in modo semplice e veloce. Procurati il tuo estratto conto previdenziale e segui questi passaggi:

Somma le retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni.

Dividi questa cifra per il numero di settimane di contribuzione.

Moltiplica il risultato per il coefficiente 4,33.

Il calcolo finale determinerà l’importo mensile della tua indennità di disoccupazione NASpI. Non aspettare il CAF: calcola subito la tua disoccupazione seguendo queste indicazioni!