Ricerca di lavoro: il trucco per farsi richiamare è omettere queste informazioni sul CV | Lo dice una manager delle risorse umane

Stai cercando lavoro ma nessuno risponde al tuo curriculum, nonostante pensi di averlo compilato bene? Ecco un trucchetto che potrebbe aiutarti a farti notare di più dalle risorse umane.

Cercare lavoro è, senza dubbio, molto stressante, a prescindere da quale sia l’ambito della professione. Rispondere a un annuncio, inviare un curriculum, aggiungere a volte anche una lettera di presentazione o un portfolio sembra già complicato. Per non parlare, poi, dell’attesa della risposta da parte dell’azienda solo per un semplice colloquio, e l’eventuale percorso successivo (se si sviluppa).

Per alcune mansioni, a volte viene chiesto di superare anche due o tre colloqui, nonché di sottoporsi ad alcuni test attitudinali. A volte, semplicemente, tutto appare come eccessivamente complicato e per molti candidati tutto ciò si tramuta in un’incredibile fonte di stress.

Ma iniziamo dal primo step: il curriculum. Sei sicuro di scriverlo bene? Negli ultimi giorni è andato virale un video in cui una ragazza ha spiegato il consiglio che ha ricevuto da una manager delle risorse umane.

Ricerca lavoro: come impostare il curriculum

Negli ultimi giorni, tantissime persone hanno guardato il video di una giovane ragazza che raccontava le sue difficoltà nel trovare lavoro. La ragazza appartiene alla GEN Z (ovvero le persone nate dal 1997 al 2010) e sostiene che le risorse umane abbiano ancora molti pregiudizi verso i giovani che cercano lavoro.

Per questo, ha spiegato che una manager le ha consigliato di rimuovere tutti i riferimenti troppo specifici alle date nel curriculum, sia relative agli studi sia alle esperienze lavorative.

Ricerca lavoro: perché togliere le date dal curriculum

Eliminare le date aiuterebbe a far risaltare il proprio curriculum contro l’algoritmo e contro l’ageismo, principale pregiudizio nemico dei giovani lavoratori. “Se hai fatto esperienza nel fare un lavoro perché lo hai fatto per un certo periodo di tempo e riesci a parlarne con competenza, perché vogliono sapere le date con precisione?” ha detto la ragazza.

Per le date delle esperienze lavorative svolte, ha consigliato di rimuovere i mesi, mentre per gli studi di rimuovere la data completa, così da evitare di essere automaticamente ritenuti di non avere l’esperienza necessaria richiesta per ricoprire quel ruolo a causa dell’età considerata troppo bassa.

Il video ha generato subito migliaia di commenti, soprattutto da parte di coetanei della ragazza che hanno concordato sul fatto che oggi il mercato del lavoro è diventato troppo competitivo e che modificare ogni volta il curriculum seguendo i consigli qua e là è veramente uno stress.