Multa ZTL, la stangata può essere davvero pesante: in queste città rischi grosso

Conosci le regole e risparmia: tutto quello che devi sapere sulla multa ZTL, i costi nelle varie città e come evitarla.

La multa ZTL è un incubo per molti automobilisti, un salasso che può colpire chiunque violi i divieti di accesso a queste specifiche zone.

ZTL, infatti, è l’acronimo di “Zona a Traffico Limitato”, ovvero un’area urbana in cui la circolazione dei veicoli a motore è soggetta a restrizioni. Le ZTL, infatti, sono attive in diverse zone con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento cittadino, preservare i centri storici, tutelare aree ad alto afflusso di pedoni e migliorare la mobilità sostenibile.

Per poter accedere in modo regolare nelle zone a traffico limitato è necessario ottenere un’autorizzazione specifica, che solitamente i comuni concedono solo a determinate categorie di veicoli come residenti, mezzi pubblici, veicoli di emergenza e auto elettriche. Se non sei autorizzato, invece, la multa è automatica. Ma quanto si paga e quando? E ci sono delle città in cui la multa ZTL costa di più? Scopriamolo insieme!

Multa ZTL: le città in cui rischi grosso

Il costo della multa ZTL è uguale in tutte le città italiane, come stabilito dal Codice della Strada. Tuttavia, per chi non è del posto il rischio di incorrere in una sanzione aumenta considerevolmente, perché le ZTL possono essere disseminate in modo capillare e non sempre la segnaletica è chiara e visibile. Inoltre, alcune zone a traffico limitato hanno orari di attivazione particolari o deroghe per specifiche categorie di veicoli che non sempre sono facilmente reperibili.

Ecco alcune città dove prestare particolare attenzione alle ZTL:

Milano : la metropoli lombarda vanta una delle reti ZTL più estese d’Italia, con varchi attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

: la metropoli lombarda vanta una delle reti più estese d’Italia, con varchi attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Roma : la capitale è famosa per le sue ZTL storiche , come quella che circonda il Colosseo, e per le aree pedonali recentemente istituite.

: la , come quella che circonda il Colosseo, e per le aree pedonali recentemente istituite. Firenze : nel centro storico di Firenze la ZTL è attiva tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30, con deroghe per residenti e mezzi autorizzati.

: nel centro storico di Firenze la è attiva tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30, con deroghe per residenti e mezzi autorizzati. Venezia: la città lagunare è un’isola pedonale a tutti gli effetti, con accesso limitato ai veicoli a motore.

Multa ZTL: quanto costa?

Secondo l’articolo 7 del Nuovo Codice della Strada, entrare senza autorizzazione in una ZTL comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 80 a 332 euro, a cui si aggiungono circa 14,20 euro di spese di accertamento e notifica. Tuttavia, non sono previste decurtazioni di punti sulla patente.

Se decidi di pagare la multa ZTL immediatamente, cioè entro 5 giorni dalla ricezione, puoi beneficiare del 30% di sconto, come succede anche per altre infrazioni, come per esempio, passare col rosso o superare i limiti di velocità. Inoltre, hai 60 giorni di tempo per pagare oppure per presentare ricorso. Se oltrepassi questo arco temporale però la multa aumenterà (con scatti del 10% ogni sei mesi) e dovrai pagare anche gli interessi di mora.