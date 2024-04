Dichiarazione Redditi: queste sono le scadenze 2024 da segnare

Tutto quello che c’è da sapere sulla dichiarazione redditi, dalle scadenze agli step per accedere alla dichiarazione precompilata.

La stagione della dichiarazione dei redditi è in arrivo, e con essa la consueta sfilza di scadenze da tenere a mente.

La dichiarazione dei redditi, infatti, è un obbligo fiscale che coinvolge molti contribuenti, anche quelli che risiedono all’estero, e per evitare di incorrere in sanzioni e complicazioni con il fisco, è fondamentale conoscere le date precise entro cui presentare il proprio modello. In particolare, nel 2024, le scadenze per la dichiarazione dei redditi assumono un ruolo centrale, con precise date da segnare in agenda.

Vediamo quindi insieme tutto quello che c’è da sapere per compilare correttamente la dichiarazione redditi e le scadenze da rispettare per il 2024.

Dichiarazione redditi: le scadenze da segnare

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello Redditi Persone Fisiche è fissata:

entro il 30 novembre 2024 – se si presenta la dichiarazione telematicamente, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o un intermediario abilitato;

o un intermediario abilitato; tra il 2 maggio e il 30 giugno 2024 – se si presenta la dichiarazione in formato cartaceo presso gli uffici postali.

Anche i cittadini italiani residenti all’estero che percepiscono una pensione italiana sono tenuti a presentare la Dichiarazione Redditi PF. Se si ha la possibilità di presentarla dall’Italia, si possono utilizzare le modalità previste per i contribuenti residenti. Negli altri casi, la dichiarazione deve essere inviata in formato cartaceo all’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione dei redditi precompilata

Per semplificare l’adempimento fiscale, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un comodo servizio di dichiarazione dei redditi precompilata, che contiene già diversi dati inseriti automaticamente, semplificando l’adempimento annuale. I contribuenti possono accedere a questo servizio online gratuitamente utilizzando le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta nazionale dei servizi (CNS) o le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps. È possibile visualizzare, modificare e integrare la propria dichiarazione dei redditi prima di inviarla all’Agenzia delle Entrate.

In caso di assenza dei requisiti per la presentazione della dichiarazione precompilata, è possibile utilizzare il software RedditiOnLine PF o rivolgersi a CAF o intermediari specializzati. Per maggiori informazioni e per consultare le istruzioni dettagliate relative alla dichiarazione redditi 2024, ti consigliamo di consultare il sito web dell’Agenzia delle Entrate o di rivolgerti a un professionista abilitato.