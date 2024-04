Bonus 2024: a questi accedi senza presentare l’Isee | Scadono in fretta

Per molti bonus e agevolazioni del 2024, l’attestazione Isee non è necessaria: scopri quali sono e quali vantaggi offrono.

Nel vasto panorama dei benefici e delle agevolazioni offerti nel 2024, l’attestazione Isee non è sempre un requisito imprescindibile. Questo significa che molte persone possono accedere a sostegni economici senza dover presentare il proprio Isee, il che semplifica notevolmente il processo di richiesta.

Attenzione però, perché alcuni di questi bonus senza Isee scadono in fretta: è bene quindi affrettarsi per inoltrare la domanda.

Facciamo quindi il punto su tutti i bonus senza Isee disponibili nel 2024, cercando di capire come richiederli e quali requisiti è necessario possedere.

Bonus senza Isee per le famiglie

Uno dei sostegni più significativi per le famiglie è l’Assegno unico universale (Auu), che spetta a tutti i minori a carico, e in alcuni casi anche ai maggiorenni. Ciò che rende questa misura particolarmente interessante è il fatto che può essere richiesta anche senza la presentazione dell’Isee. Tuttavia, è importante tenere presente che senza dichiarare la propria situazione economica, l’importo dell’assegno sarà pari al minimo.

Anche il bonus per l’asilo nido è accessibile senza l’Isee. Tuttavia, vale la pena notare che, in mancanza della dichiarazione economica, si avrà diritto solo all’importo minimo del bonus. Nonostante ciò, questa misura può rappresentare un sostegno significativo per le famiglie che hanno bisogno di assistenza nell’affrontare i costi legati alla cura dei propri figli.

Bonus senza Isee: le agevolazioni sociali

Per coloro che hanno compiuto i 67 anni e si trovano in una situazione di disagio economico, è disponibile l’Assegno sociale, senza necessità di presentare l’Isee. Tuttavia, l’importo dell’assegno dipende dalla condizione reddituale del richiedente e, per ottenere l’importo massimo, è necessario avere un reddito personale pari a zero. Anche le persone con disabilità possono beneficiare di sostegno economico senza dover presentare l’Isee. Sia per le pensioni per invalidi civili che per altre prestazioni di supporto, si tiene conto della situazione reddituale dell’interessato anziché dell’Isee.

Infine, tra i bonus senza Isee sono disponibili il bonus Internet 2024, che prevede uno sconto di 100 euro su attivazione e canone mensile per le famiglie che attivano una connessione a banda ultralarga, l’esenzione dal Canone Rai, che può essere richiesta dai cittadini che hanno compiuto 75 anni e con un reddito proprio o coniugale non superiore a 8.000 euro, e l’esenzione dal ticket sanitario, che dipende dal reddito familiare.