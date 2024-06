Ti sei ricordato di spegnere la caldaia? Fallo subito: la bolletta costa caro

Non è sempre facile tenere a mente proprio tutto ciò che dobbiamo fare, soprattutto se siamo pronti per le vacanze: ricorda la caldaia.

Le caldaie sono presenti praticamente in tutte le case e permettono ai residenti di disporre sempre di acqua calda e di riscaldamenti, purché si ricordi di eseguire la giusta manutenzione a questo “miracoloso” aggeggio.

L’acqua calda corrente è considerato ormai un bisogno primario: sarebbe quasi impensabile, infatti, pensare di fare docce fredde per tutta la vita, magari in pieno inverno.

Molti, però, non sanno che la caldaia deve essere regolata prima di partire per le vacanze, specie se sappiamo che staremo fuori da casa per molti giorni di seguito. Parliamo nello specifico della parte che riguarda il riscaldamento dell’abitazione.

Ecco, invece, cosa accade se la lasciamo accesa: potremmo ritrovarci a dover affrontare delle spese incredibili al nostro ritorno, ecco tutte le accortezze da prendere per evitare che accada.

Stop alle spese impreviste

I costi dell’energia sono già abbastanza problematici senza che le nostre dimenticanze aggravino la situazione: negli anni precedenti abbiamo assistito all’aumento fino alle stelle di bollette del gas e dell’energia, un aumento che ha portato le persone e le piccole imprese a manifestare per strada.

Per fare sì che questo non si ripetesse, non solo il Governo ha approvato alcuni bonus in questo ambito, ma alcune autorità e degli esperti in materia hanno rilasciato degli elenchi di buone pratiche da compiere per il risparmio energetico.

Cosa fare in estate

In estate la parte dei riscaldamenti non serve più, e sono tanti coloro che raccomandano uno spegnimento estivo: nello specifico è possibile in genere impostare la caldaia in modo che produca solo acqua calda, portandola sull’icona del rubinetto. Molte caldaie, tutte quelle di nuova generazione, soprattutto, hanno un sistema di spegnimento autonomo, basterà, in tal caso, verificare che funzioni.

Questa è una azione che è bene fare nel caso in cui non si abbia un sistema di teleriscaldamento dal quale è possibile effettuare la analoga operazione. In questo modo non ci sono rischi in merito alla eventuale inutile spesa relativa al sistema di riscaldamento in estate: il risparmio energetico, inoltre, fa comodo non solo alle tasche del consumatore, ma, cosa più importante, al benessere dell’intero pianeta, le cui risorse, lo abbiamo ormai imparato, non sono infinite.