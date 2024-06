Sogni e numeri: se hai sognato i soldi puoi tentare la fortuna | Ecco quali numeri giocare

Ti è capitato di sognare dei soldi? Allora sei pronto per provare a giocare i seguenti numeri: ecco di quali si tratta.

Le teorie che riguardano i sogni sono davvero moltissime, alcune sono più scientifiche, mentre altre vanno a pescare in quel calderone di credenze e culture che sono sopravvissute fino ad oggi e che plasmano ancora alcune delle nostre idee.

Spesso accade che quando ricordiamo un sogno in modo particolarmente vivido e incisivo, ci svegliamo e lo annotiamo oppure cerchiamo online quegli elementi che sono stati maggiormente presenti o ricorrenti nel corso del sogno.

Alcune immagini, infatti, sono attribuite a specifiche emozioni: basti pensare ai ragni, che in genere non sono una espressione particolarmente positiva, ma dipende dalla loro grandezza, dal colore e dal ruolo che hanno all’interno del nostro sogno.

Nel caso in cui si sogni i soldi, ad esempio, vi sono degli specifici numeri che sono attribuiti e anche un significato: ecco di quali si tratta.

Sognare soldi

Il numero da giocare secondo la smorfia napoletana per quanto riguarda il caso in cui si sognino soldi è il 52, solamente se non vi sono, però, altri tipi di riferimenti.

Il significato del vedere dei sogni comparire nei propri sogni in genere è quello relativo al successo della persona, il potere, oppure nel linguaggio onirico il significato può essere maggiormente metaforico come quello relativo a una energia vitale che caratterizza il sognatore in quel momento storico.

I numeri

I soldi, comunque, potrebbero avere anche un significato piuttosto negativo se interpretati attraverso il linguaggio onirico, possono infatti rappresentare il senso di colpa, l’avidità o la sopraffazione. Nel dettaglio, nel caso in cui si sognino banconote in carta, questo rimanda maggiormente all’idea del valore economico del denaro, mentre, invece, le monetine possono anche avere un potere d’acquisto decisamente basso.

Se si sognano soldi falsi, questo potrebbe rappresentare un periodo di crisi, attuale o imminente, mentre se si sogna di perdere dei soldi è possibile che un imminente avvenimento sgradevole sta per verificarsi. Ma veniamo al tentativo di fare fortuna, abbiamo già detto che i soldi generici corrispondono al numero 52; se, invece, si sogna di contare soldi di carta, il numero è il 55, se si sognano banconote il numero è il 2. Se, invece, si dovesse sognare una quantità ingente di soldi, allora il numero da giocare sarebbe l’88.