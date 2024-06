Bonus auto: pioggia di richieste per ottenerlo | Non perdere tempo

Il bonus approvato dal Governo ha riscosso un successo mai visto: una valanga di domande sono pervenute per averlo.

Sembra che negli ultimi anni sia stata inaugurata la “stagione dei bonus”, il cui inizio può essere collocato nel corso della pandemia, visto che la maggioranza dei bonus, molti dei quali oggi sono stati prorogati, erano pensati per dare una nuova linfa a una economia devastata dalla pandemia da coronavirus.

Tra i bonus che maggiormente hanno avuto successo tra i cittadini c’è stato sicuramente il bonus 110% dedicato all’edilizia e all’efficientamento energetico; quest’anno è stato prorogato, inoltre, il bonus psicologo, che consente una assistenza economica a tutte quelle persone che necessitano di un sostegno psicologico o psichiatrico.

Negli ultimi giorni sono state, invece, aperte le richieste per ricevere un bonus che consiste in un incentivo per l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto privato, una automobile.

Nello specifico parliamo di un incentivo per acquistare una automobile elettrica, quindi con un sistema che sia a basso impatto ambientale: un gesto che contribuisce a far avanza la transizione ecologica.

Un incentivo che va a ruba

Stiamo parlando del cosiddetto Ecobonus, l’incentivo per il quale sono stati investiti parecchi fondi da parte dello stato e per cui le richieste sono state aperte il 3 giugno 2024.

Oggi ci sono stati già i primi risultati per quanto riguarda l’adesione a questa iniziativa governativa: le richieste sono state innumerevoli per ottenere questo incentivo, pertanto si sta delineando un successo incredibile su tutta la linea per quanto riguarda un piccolo passo verso la transizione ecologica, almeno in questa area.

La risposta della popolazione

Il 3 giugno, a partire dalle ore 10, è stato un vero e proprio click day visto il numero altissimo delle richieste che sono pervenute agli enti preposti.

Le prenotazioni riguardano l’acquisto, anche tramite leasing, di veicoli realizzati a partire dal 25 maggio 2024, data di entrata in vigore del Dpcm che ha modificato i vecchi incentivi: le prenotazioni possono essere effettuate per veicoli prodotti fino al 31 dicembre 2024, a meno che non ci sarà una replica di questo incentivo anche per l’anno nuovo. Tra i requisiti per procedere alla richiesta e accedere alle risorse residue c’è ancora quello di avere un veicolo da rottamare che sia in possesso di chi effettua la richiesta da almeno dodici mesi.