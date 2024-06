Quanto costa una babysitter: tutte le tariffe e gli obblighi di chi l’assume

Assumere qualcuno che si prenda cura dei nostri figli è un lusso che non tutti possono permettersi: ecco tutto ciò che bisogna sapere.

L’assetto della famiglia negli ultimi anni è molto cambiato: a partire dall’emancipazione femminile e dalla necessità di avere due stipendi per portare avanti la famiglia, sovente ci si ritrova nella condizione, a meno che non si abbiano parenti vicini che si prestano all’aiuto, di cercare un professionista che possa darci una mano.

Anche solo per una serata, oppure per ottenere un aiuto continuativo e costante, bisogna cercare un babysitter che sia referenziato per il suo lavoro, così da poterlo lasciare tranquillamente a prendersi cura della prole.

Questa ricerca può già risultare difficile senza venire a conoscenza di alcuni obblighi e di certe tariffe fisse che devono essere rispettate da parte dei genitori che stanno assumendo un aiuto.

Ci sono, per fortuna, diverse applicazioni grazie alle quali è possibile trovare la persona perfetta per noi con una serie di caratteristiche di cui siamo alla ricerca: su questo tipo di piattaforme è anche possibile trovare il prezzo orario.

Le tariffe

Quest’anno è stato pubblicato un rapporto in merito alle tariffe medie di una babysitter ricavato attraverso il calcolo della media dello stipendio orario richiesto dagli iscritti alla piattaforma Babysits.it.

Il sito ha decretato che la tariffa oraria media è pari a 8,93 Euro all’ora, ma ci sono delle variazioni se confrontiamo le tariffe medie di città diverse.

Le tariffe di città in città

Bisogna tenere conto che le tariffe più alte sono Milano e Venezia, intorno agli 9,31 e 9,35 €/h, mentre tra le più basse c’è quella media di Palermo con 8,28 €/h. Questi prezzi probabilmente rispecchiano anche quel leggero gap che esiste tra il costo della vita nel nord rispetto al sud della Penisola.

A far aumentare il tariffario di una o un babysitter possono essere tanti fattori: ad esempio persone che hanno molta esperienza con i bambini avranno una tariffa oraria maggiore, così come le persone che hanno anche la mansione di aiutare i bambini con i compiti a casa. Su Babysits.it, comunque, ci sono moltissime opzioni ed è possibile trovare delle persone certificate dal sito stesso con delle recensioni che aiutano gli utenti a scegliere in base alle proprie esigenze.