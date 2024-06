Gratta e Vinci: trova il biglietto fortunato e torna a casa con 200.000€

Una somma davvero pazzesca grazie alla quale si potrebbero realizzare tanti sogni: poteva succedere a chiunque.

Sarebbe probabilmente difficile trovare una persona che non abbia mai pensato quanto sarebbe bello vincere con un Gratta E Vinci oppure giocando dei numeri al Super Enalotto e potersi permettere qualche sfizio e tanti investimenti per il futuro.

Anche i più ricchi, infatti, in genere non riescono a dire che hanno abbastanza soldi, visto che, si sa, “non bastano mai”: il denaro ci porta a questa convinzione, visto che è attraverso questo che veicoliamo il nostro stile di vita e tutte le abitudini che, una volta apprese, è difficile abbandonare.

Sfortunatamente il lato oscuro del gioco d’azzardo è molto conosciuto, ma evidentemente non c’è mai abbastanza consapevolezza, o, in ogni caso, la dipendenza da gioco è una vera e propria patologia per la quale ci sono terapie e aiuti appositi grazie ai quali si può tentare di uscire da questo tunnel.

Chi ogni tanto tenta la fortuna in modo sano e non ossessivo, invece, può continuare a sognare: proprio così ha fatto la persona che ha vinto 200.000 euro acquistando un biglietto Gratta E Vinci da soli tre euro presso un Tabacchi. Ecco di chi si tratta e come si snoda la vicenda.

Una vincita enorme

Il tutto è accaduto in Veneto, presso la tabaccheria ricevitoria Mattiuzzi di viale Santa Margherita nell’omonimo rione di Caorle, non lontano dal Villaggio dell’Orologio, quando un cliente ha acquistato un tagliando di soli tre euro.

Successivamente, il giocatore ha grattato il biglietto lontano dalla ricevitoria, forse per una sua riservatezza, e si è poi accordato per ricevere la vincita.

Soldi assicurati

Ovviamente non si conosce l’identità della persona che ha ottenuto questo patrimonio, ciò che però sappiamo è che la tabaccheria Mattiuzzi era già finita al centro di un’altra piacevole storia quando, nel 2017, era stata sullo sfondo di un’altra vincita, quella davvero incredibile: si trattava dei 77 milioni di euro del superenalotto.

Insomma, anche se bisogna essere molto attenti a non farsi trascinare dalla bramosia e dal meccanismo del gioco, ogni tanto potremmo concederci una giocata: chissà, la fortuna potrebbe baciarci proprio come ha fatto con i due avventori che hanno acquistato la loro fortuna presso la tabaccheria di Caorle.