Bancomat più vicino: basta girare inutilmente | Inserisci la città e lo trovi con un click

Non serve più girovagare alla ricerca di un bancomat che si trovi vicino a noi: ecco come individuarlo immediatamente.

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla rivoluzione tecnologia di una serie di settori, e quello bancario e relativo ai sistemi di pagamento non è certo stato immune rispetto alla diffusione delle nuove tecnologie, anzi.

Si parla spesso proprio in questo periodo del fenomeno della desertificazione bancaria, ovvero della chiusura o dell’accorpamento di filiali di istituti di credito: questa tendenza, che non accenna ad arrestarsi, è dovuta alla nascita e alla diffusione capillare dell’online banking, che consente agli utenti di gestire il proprio patrimonio da casa propria.

Contemporaneamente anche l’esigenza del bancomat è venuta sempre di più a mancare, visto il più largo utilizzo di metodi di pagamento elettronici: eppure, tutt’oggi ci sono diverse persone che ne hanno bisogno.

Alcune persone, soprattutto coloro che appartengono alle generazioni di età più avanzata, preferiscono ancora pagare in contanti, inoltre in certi casi, ad esempio quando si è in un paese straniero, è sempre utile sapere dove sono collocati i bancomat nel caso in cui vi sia un qualunque problema con la carta di credito. Ecco come fare per evitare di cercarli uno per uno.

Il bancomat più vicino

In questo caso vi proponiamo un sistema di localizzazione dei Bancomat che è valido per il territorio italiano: si tratta di un sito che espleta proprio questa funzione.

Banche.info ci permette di cercare i bancomat più vicini a noi con un solo click, selezionando l’area di interesse, ad esempio la nostra città.

Come funziona

Se andate sul sito Banche.info avrete la possibilità di inserire la città dove vi trovate – o comunque quella in cui dovete cercare – e anche la banca che cercate, così da poter trovare la vostra banca e non pagare ulteriori spese di commissione in caso di prelievo di contanti.

Una volta aver spinto su Cerca Bancomat, vi appariranno tutti i punti geografici in cui sono presenti le filiali della banca che state cercando. Per ogni filiale è disponibile un segnale che indica dove si trova: cliccando sulla scritta della via si aprirà direttamente la mappa che vi consentirà di capire quanto è lontana la filiale scelta e anche tutte le altre segnalate. Oltre alla città, se voglia fare una ricerca più precisa, è possibile persino inserire le coordinate spaziali.