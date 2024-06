Tracciare un pacco: con Poste Italiane è semplicissimo | Segui questa procedura

Se stai aspettando un pacco importante, puoi tracciare il suo percorso in modo molto semplice grazie al servizio di Poste Italiane.

Negli ultimi anni i servizi di recapito di oggetti a domicilio sono moltiplicati: basti pensare, per esempio, al cibo, che ha visto sbocciare una serie quasi infinita di servizi di delivery sempre più sfruttati dalla clientela, come Deliveroo, JustEat o glovo, tra i più conosciuti.

In modo simile, anche le piattaforme che consentono di ricevere comodamente a casa qualunque tipo di prodotto sono diventate più diffuse e sfruttate che mai, questo ha compreso persino la spesa online, per molti diventata un’abitudine vera e propria anche dopo la pandemia.

Se in certi casi tracciare i pacchi risulta essere difficile, se scegliamo un servizio – e sono molti – ch lavora con Poste Italiane, il tracking non è mai stato così semplice.

Si tratta di una procedura standard che il cliente può utilizzare per conoscere la posizione del proprio pacco e soprattutto se l’arrivo stimato coincide con quello prestabilito dalla piattaforma utilizzata: ecco, nello specifico, come fare.

Poste Italiane: un servizio intuitivo

Poste Italiane sta diventando una società sempre più trasversale grazie alle numerose innovazioni che sono state promosse dai suoi vertici e alla tecnologia sempre più utilizzata, che ha permesso di accorciare, tra i vari vantaggi, la fila agli sportelli.

La spedizione di pacchi è ormai un settore più che massiccio, per questo Poste sta rendendo sempre più fluido il servizio per gli utenti, includendo una pagina sul sito sulla quale è possibile rintracciare il proprio pacco.

Come tracciare un pacco

Per tracciare un pacco basta recarsi sul sito ufficiale di Poste Italiane e cliccare sulla lente di ingrandimento in alto a destra, così facendo si aprirà una pagina dedicata alla ricerca di spedizioni, ma anche uffici postali e altro.

Nel caso in cui non dovessimo trovare la nostra spedizione, è possibile che non sia ancora partita; in alternativa c’è qualcos’altro che possiamo fare, ovvero ricorrere ai siti ufficiali di chi opera la spedizione (potrebbe essere Gls, Bartolini, Dhl, tanti altri. Sui singoli siti è possibile tracciare il nostro pacco ancora prima che diventi di competenza di Poste Italiane: in questo modo, se non abbiamo un portiere, ad esempio, possiamo regolarci su quando è necessario farci trovare in casa per ritirare il pacco, oppure, nel caso in cui ordiniamo un regalo, è bene sapere la data precisa di arrivo per assicurarci che sia in tempo per impacchettarlo e donarlo a chi vogliamo.