Stipendio Ferrovie dello Stato: boom di richieste in Italia | La cifra è molto interessante

I salari di Ferrovie dello Stato sembrano essere decisamente sopra la media: non resta che candidarti e cogliere l’opportunità.

Non è raro che i giovani in cerca di lavoro tendano a rivolgersi a enti statali o parastatali, in quanto si tratta sovente di aziende e società che offrono un contratto a tempo indeterminato – con un periodo di prova iniziale, ovviamente – e dei salari medi tutto sommato alti rispetto al mare di lacrime in cui ci troviamo.

Avere un buono stipendio e un contratto a lungo termine di questi tempi è un sogno per moltissime persone, giovani e non, e se si riescono a ottenere questi due aspetti nel contesto del nuovo lavoro, si può iniziare a pensare di poter fare dei seri progetti.

Infatti l’acquisto di una casa o il mantenimento di più di un veicolo per io nuclei familiari giovani, anche se senza figli, oggi è assai difficoltoso, visto le numerose spese che si devono affrontare e il costo della vita che sembra continuare a lievitare senza fine.

Ecco perché la notizia dell’importo dello stipendio medio di Ferrovie dello Stato fa gola a molti: ecco come candidarsi e quali sono i ruoli più retribuiti.

Gli stipendi di FS

Il sito Truenumbers.it ha pubblicato i risultati di una indagine che riguarda proprio gli stipendi in Ferrovie dello Stato, che hanno visto una buona crescita di importo all’approvazione dell’Accordo per il nuovo Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) per il personale della mobilità e delle attività ferroviarie siglato il 22 marzo 2022.

Successivamente alla stipulazione di questo accordo, il salario medio di un dipendente di FS è di 1.820 euro al mese. Se rivolgiamo lo sguardo alle mansioni più basse e al loro stipendio di partenza, scopriremo che il salario è comunque più alto della media: ecco a quanto ammonta.

Gli stipendi in base al ruolo

Se consideriamo l’inquadramento contrattuale più basso, la cifra percepita mensilmente è di 1.455 euro, mentre guardando al livello più alto è di 2.517 euro. Questo vuol dire che un quadro, rispetto a un manovale guadagna il 72.99% in più.

A questi importi dovrebbero essere comunque aggiunti dei bonus, che però variano in base alla regione di appartenenza; inoltre grazie ai nuovi accordi ottenuti dai sindacati vi è stato anche un innalzamento di denaro impiegato per il welfare che ha portato all’impiego della cifra di 300 euro mensili per l’assistenza sanitaria integrativa.